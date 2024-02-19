Конференція у Мюнхені: Європа відчуває небезпеку, а Україна бореться за міжнародну підтримку

Союзники України моделюють світ, у якому США відступають. Такі підсумки Мюнхенської безпекової конференції, що пройшла цими вихідними, – підбиває західне видання Bloomberg. Тлом для форуму, а відтак і провідною темою для дискусій, – було відчуття дедалі більшої небезпеки, яку нині відчуває Європа.

Росія має певні військові успіхи в Україні, допомога з-за океану затримується, а кандидат у президенти Дональд Трамп змусив європейських союзників сумніватися у надійності США як безпекового партнера. І сумніви ці, пише видання, лише зростають. Як і відчуття загрози нападу Росії на котрусь із країн НАТО в Європі.

Про конференцію із Мюнхена розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко.

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Баварська столиця зустрічає поважних гостей дощем. Не менш похмурі – обставини, за яких політичні й бізнес еліти чи не з усього світу збираються в Мюнхені.

На Мюнхенську безпекову конференцію приїхав і президент України Володимир Зеленський.

Востаннє Зеленського бачили тут в іншому, вже призабутому образі. В костюмі й краватці, відмовляючись від не публічних пропозицій не повертатися додому, – обіцяв захищати Україну від 150 тисяч російських солдатів, що стояли на її кордоні (до початку повномасштабного вторгнення Росії - ред).

Через кілька днів по тому армія РФ здійснила масштабний напад. Нині Володимир Зеленський нагадує тут про успіхи, які демонстрували Збройні сили України. І про причини, чому не все вдається.

"Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю засобів ураження. Але це не залежить від нас, і ситуація в Авдіївці це підтверджує. На жаль, утримання України в умовах штучного дефіциту зброї, зокрема в дефіциті артилерії та далекобійності, дозволяє Путіну адаптуватися до нинішньої інтенсивності війни", - наголосив президент України.

Нині Україні доводиться боротися не лише проти російської агресії, а і за міжнародну підтримку.

Нижня палата Конгресу США пішла до кінця лютого на канікули, так і не схваливши виділення 60 мільярдів доларів на військові потреби України. А це рішення американських законодавців президент Зеленський назвав ключовим.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс запевнила: Білий дім працюватиме, щоб забезпечити Україну зброєю і ресурсами.

"Ми хочемо, щоб Україна вийшла з цієї війни як нація, яка є вільною, демократичною та незалежною. Президенте Зеленський, як ми з президентом Джо Байденом чітко дали зрозуміти, ми будемо з вами стільки, скільки потрібно", - наголосила Камала Гарріс.

Смерть російського опозиціонера Олексія Навального, про яку світова спільнота дізналася в Мюнхені, – ще одне свідчення: Україні слід максимально допомагати, щоб вона здолала агресію Росії, яка проявляється як у межах, так і за межами її кордонів – про це говорила низка учасників конференції. Включно з російською опозицією в еміграції. Все частіше посадовці в Європі вголос кажуть, що варто й самим готуватися до нападу Росії.

"Два роки війни змусили європейців усвідомити: російська загроза реальна. І вона підбирається до кордонів ЄС ближче. Офіційні повідомлення, що українські війська залишають Авдіївку, партнерів України якраз і застали в Мюнхені", - розповідає кореспондентка.

Із Володимиром Зеленським, що перебував тут, зідзвонився президент США Джо Байден. Перші помітні успіхи Росії за останні місяці Байден назвав наслідком бездіяльності Конгресу, що призвела до економії українськими військовими боєприпасів, запаси яких у Росії переважають у рази.

ЄС нарощує виробничі потужності, та прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, зокрема закликала – не ховатися лише за технічними проблемами.

"Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Вибачте, але в Європі досі є боєприпаси. Питання не лише у виробництві. Їх необхідно передати Україні. Байдуже, до чого прийдуть у США, але ми, європейці, маємо захистити себе", - наголосила Метте Фредеріксен.

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Разом із тим, у Європі все ж озираються не лише на Росію, а і на Сполучені Штати та їхні внутрішні процеси.

Тривожний вигляд для Європи має ситуація й з іншого "географічного" боку. Тут усерйоз занепокоєні можливою зміною влади в США. І ризиками залишитися з потенційною російською агресією проти себе наодинці.

Чи розкриється парасолька колективного захисту НАТО над Європою, якщо поріг Білого дому знову переступить Дональд Трамп? Прем’єр Нідерландів пропонує з цими розмовами покінчити.

"Ми повинні припинити стогнати, скиглити та лаяти Трампа. Ми не витрачаємо більше на оборону або нарощуємо виробництво боєприпасів, бо Трамп може повернутися. Маємо це зробити, бо це в наших інтересах", - каже прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Росія не хоче миру ні з Україною, ні з Європою, наголошували учасники конференції. Українська делегація закликала їх пам’ятати: менше зброї в ЗСУ – ближче до європейських домівок російська армія.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Песимізм і невизначеність у Мюнхені! Підсумки безпекової конференції

Нагадаємо, артилеристи ЗСУ показали як "мінусують" ворога на Авдіївському напрямку.

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