Конференція з відновлення справедливості для України у Гаазі: що відомо про результати

На підсумковій пресконференції міністр Кулеба не виглядав вдоволеним.

У Гаазі відбулась конференція з відновлення справедливості для України. Шляхи подолання наслідків російської агресії обговорили представники європейських країн і міжнародних судів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олександри Мітіної.

На вході на конференцію з відновлення справедливості у Гаазі показали світлини зі зруйнованих українських міст. Тут зібралися представники понад пʼяти десятків країн.

Фото, яке показали у Гаазі

На конференції Зеленський знову нагадав про необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії - переговори тривають вже два роки.

"Це єдине питання в якому немає якогось практичного прогресу, а продовжується дискусія щодо параметрів трибуналу", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Найбільше зрушення - старт роботи міжнародного реєстру збитків, заявки до якого українці тепер можуть подати в "Дії". Компенсаційний механізм теж розташовуватиметься в Гаазі. До його створення вже долучилися сорок чотири країни. Світові голоси потрібні, аби Росія таки заплатила по рахунках. У Єврокомісії знають, звідки в першу чергу брати гроші

"На даний момент у ЄС ми заморозили 27 мільярдів особистих активів росіян і понад 208 мільярдів державних активів Росіі. Це наша гарантія того, що одного дня все це можна буде використати для компенсацій", - каже єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс

На підсумковій пресконференції український міністр задоволеним не виглядає. Каже, переговори щодо створення трибуналу йдуть повільніше ніж хотілося б Україні.

"Якщо політики хочуть встановити справедливість, юристи і банкіри завжди знайдуть шлях. Якби було інакше, світ не побачив би Нюрберського процесу", - пояснив Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба

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Нагадаємо, Зеленський виступив з потужною промовою на конференціі в Гаазі.

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