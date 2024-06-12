Конференція з відновлення у Берліні: яку зброю передасть Німеччина і заяви про вступ України до ЄС

У Берліні відбувається Конференція з відновлення України. Німеччина під час візиту в цю країну президента Володимира Зеленського пообіцяла передати Україні третю систему ППО Patriot та майже 100 ракет-перехоплювачів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Яку зброю передасть Україні Німеччина

Основні теми конференції у Німеччині - це як завести приватних інвесторів в Україну, відбудувати громади й регіони та якнайшвидше торувати шлях Україні до ЄС. Однак без згадки про зброю у час війни конференція з відбудови не обходиться.

"Найбільше чого потребує наразі українська армія – це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси і зробимо це в найближчі тижні та місяці", - каже німецький канцлер Олаф Шольц.

Про ППО за ці два дні згадуватимуть ще не раз, зокрема міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив: дорога до відновлення починається через протиповітряну оборону, адже чим менше шкоди – тим менше потрібно буде відбудовувати. Він закликав партнерів наслідувати приклад Німеччини і надати Україні якомога більше інструментів для захисту від атак з повітря. Зеленський особисто подякував Шольцу за ППО - як і за практичний характер конференції.

Володимир Зеленський і Олаф Шольц

Допомога Україні в енергетичній галузі

Президент України сподівається: саме на цій конференції уряд зможе залучити достатньо ресурсів в енергетичний сектор, аби Україна змогла пережити зиму.

"До зими, протягом наступних трьох-чотирьох місяців, від вас просимо обладнання і пряму фінансову підтримку", - сказав Зеленський.

Ще до початку конференції до Харкова уже прибули трансформатори і генератори від німецьких та інших партнерів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла 1000 генераторів і тисячі сонячних панелей, завдання яких допомогти децентралізувати енергосистему України й у такий спосіб підвищити її стійкість.

Вступ України до ЄС: заяви

А ще Урсула фон дер Ляєн підкреслила: Україна виконала всі кроки для початку переговорів про вступ в ЄС. Відтак цей процес необхідно розпочати негайно.

"Україна виконала всі кроки, які ми визначили. І саме тому ми вважаємо, що ЄС повинен розпочати переговори про вступ з Україною вже до кінця цього місяця", - сказала вона.

Система ППО Patriot

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Німеччина дає третій Patriot! Позитивні для України підсумки конференції в Берліні

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