Конфіскація російських активів: що пропонують у ЄС та як вважають в Україні

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель пропонує спрямувати 90% заморожених російських активів на зброю для України через Європейський фонд миру, 10% – переказати до бюджету ЄС і використати для посилення потенціалу української оборонної промисловості.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Утримання заморожених російських активів дорого коштує

Один день утримання конфіскованої у російського олігарха яхти коштує Італії 25 тисяч доларів. Продати чи конфіскувати її наразі неможливо, тож обслуговування, а також зарплатню персоналу фінансують зі своїх кишень італійські платники податків. За два роки набігло аж 18 мільйонів євро.

Втім, поки не знайдено рішення, як саме повернути ці кошти, яхта залишатиметься в порту, а італійський уряд продовжить сплачувати рахунки.

Яхта Медведчука: що планує робити Україна

Приклад, як саме можна реалізувати таку яхту, ймовірно, покаже Київ. Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило про початок реалізації арештованої яхти Медведчука "Роял Романс". І в середу проведе перше засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору організатора торгів.

Кореспондентам ТСН вдалося зняти ексклюзивні кадри з цього судна – однієї з найдорожчих яхт світу, арештованої ще 2022 року.

Вона вміщує 14 гостей і 22 членів екіпажу. В каюті для гостей, яку дозволили зняти ТСН, видно – в оздобленні використані породи червоного дерева, на стіні – репродукція роботи французького художника Поля Гогена, оригінал – у російському Ермітажі. На полицях книжки – Генрик Сенкевич і Ґете.

Яхта Медведчука

Які є механізми конфіскації російських активів

Які ж механізми конфіскації російських активів – приватних і державних – існують нині? Голова аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тетяна Хутор каже – механізми для приватних та державних грошей різні. І Київ має свою схему, щоб робити це без зайвої бюрократії.

"Україна придумала власний інструмент, яким чином стягувати такі кошти, але, на жаль, інші країни не йдуть на такі спеціальні санкційні конфіскації. Вже в Україні за позовами Мін'юсту до Вищого антикорупційного суду було стягнено активів на суму до мільярда доларів. Але якщо ми говоримо про інші юрисдикції, юрисдикції наших партнерів – вони не запроваджують такі спеціальні санкції, вони їх просто блокують", – каже Тетяна Хутор.

Втім, блокування не означає, що заморожені активи зрештою не можна буде використати, просто для цього знадобляться спеціальні інструменти, наголошують експерти. Один з таких способів – що стосується грошей держави-агресорки – нині обговорюють у Брюсселі.

Жозеп Боррель

Єврокомісія пропонує передати Києву прибутки з заморожених російських активів. Спершу Брюссель хоче отримати від країн-членів принципову згоду на використання цих грошей.

Висунути на розгляд пропозицію, за прогнозами, можуть до кінця тижня. А потім – окремо – ЄС пропонує вирішити, на що ж саме підуть ці кошти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 20 березня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, яку зброю отримає Україна та що кажуть на Заході після засідання "Рамштайну".

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