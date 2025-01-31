Конфлікт довкола Агенції оборонних закупівель: усе про скандал і хто тепер очолить відомство

Чим спричинений цей конфлікт і які наслідки він може мати для оборонних закупівель – читайте далі.

Ситуація довкола Агенції оборонних закупівель загострилася після рішення міністра оборони Рустема Умєрова не подовжувати контракт із керівницею АОЗ Мариною Безруковою. Це рішення спричинило гостру дискусію серед політиків, експертів та міжнародних партнерів України. Умєров пояснює зміну керівництва необхідністю ефективного забезпечення ЗСУ, тоді як Безрукова звинувачує Міноборони у незаконному втручанні в роботу Агенції.

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Агенцію оборонних закупівель очолить Жумаділов

Міноборони України 31 січня опублікувало заяву про те, що цього дня завершується контракт Марини Безрукової з Агенцією оборонних закупівель, яку вона очолювала.

"Відповідно до ухваленого рішення, контракт не буде продовжено, і вона припиняє виконання обов’язків голови АОЗ", – вказано у повідомленні.

Від 1 лютого тимчасове виконання обов’язків керівника Агенції покладено на Арсена Жумаділова. Він виконуватиме ці функції до моменту затвердження нового директора.

Зауважимо, що Агенція оборонних закупівель – єдина структура Міноборони, що закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ. Бюджет АОЗ на 2025 рік – 298 млрд грн.

Арсен Жумаділов / Фото: Facebook Арсена Жумаділова

Чому Безрукову "пішли" з АОЗ?

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель повідомила про те, що 21 січня подовжила контракт із керівницею АОЗ Мариною Безруковою ще на рік. Також було вирішено провести комплексний аудит діяльності агенції із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Як заявила журналістка та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко, Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ, при тому, що, за її словами, відомство і не мало б його погоджувати.

Увечері того ж дня міністр оборони Рустем Умєров опублікував у Мережі допис про те, що контракт із Безруковою не буде подовжено. Міністр також скерував до Кабінету міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, і відкликав із Наглядової ради двох представників держави – Юрія Джигира і Тараса Чмута. Такі рішення Умєров аргументував невиконанням зобов’язань щодо забезпечення армії.

"За останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації, піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ", – йшлося у заяві очільника Міноборони.

Умєров анонсував перезапуск Наглядової ради і повідомив, що АОЗ керуватиме очільник "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов, поєднуючи ці посади.

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Зауважимо, згідно з даними реєстру YouControl, станом на 29 січня керівником АОЗ ще була вказана Безрукова. Водночас у самій Агенції оборонних закупівель запевнили, що повноваження директорки не припинялися.

30 січня Міноборони скерувало до Міністерства юстиції скаргу щодо внесення відомостей про рішення щодо зміни керівника АОЗ. І вже 31 січня у Мін'юсті повідомили про ухвалення рішення виправити технічну помилку в Єдиному держреєстрі, внаслідок чого Жумаділов набуває статусу представника Агенції оборонних закупівель з обмеженням: "тимчасове виконання обов’язків директора на час службового розслідування", а Безрукова зберігає статус керівника з обмеженням: "відсторонена від виконання посадових обов’язків на час службового розслідування".

Як про ситуацію висловлюється сама Безрукова?

Безрукова стверджує, що Міноборони діє всупереч закону і здіюснює тиск на Наглядову раду. За словами посадовиці, вона ще від літа 2024 року відчувала перепони в роботі з боку Міноборони на своїй посаді. Це проявлялося у затриманнях у погодженні документів та постійних перевірках, а також усних розпорядженнях, з ким укладати угоди.

Водночас Безрукова стверджує, що Умєров публічно на нарадах підтримував її діяльність на посаді і не висловлював претензій до якості роботи.

"Насправді жодного разу очі в очі не було сказано до мене жодних претензій з боку міністра Умєрова. Я, чесно кажучи, просто хочу з ним поговорити очі в очі по-чоловічому, тому що, якщо я насправді його не влаштовую, то чому він про це мені не скаже в очі? Чому не поговорить? Чому ховається?" – висловилась посадовиця.

Марина Безрукова

Вона також напередодні заявила про загрозу заблокування контрактування боєприпасів та постачання через АОЗ. Мовляв, усе через юридичну колізію, яка виникла через рішення міністра оборони щодо неподовження контракту з Безруковою.

"Від 9 години (27 січня – ред.), скоріше за все, контрактування, постачання може бути заблоковано, тому що ми стали в юридичну колізію, коли зараз я не можу виконувати свої обов’язки, оскільки є певні реєстраційні дії. Новопризначений ТВО теж навряд чи може виконувати свої обов’язки, оскільки його призначення суперечить закону, статуту, і взагалі насправді маємо юридичний блок. Я не знаю, навіщо це було зроблено, це дуже дивна ситуація", – заявила Безрукова.

На її думку, ця ситуація може негативно позначитися на відносинах із партнерами України за кордоном: "Це дуже серйозна репутаційна втрата, дуже серйозна".

Що про вчинок Умєрова і діяльність АОЗ кажуть у Верховній Раді?

Рішення Умєрова про неподовження контакту з Безруковою обурило очільницю Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасію Радіну. Вона навіть закликала звільнити міністра. Радіна вважає, що його дії руйнують реформу оборонних закупівель та означають ручне втручання в закупівельні процеси.

"Не має значення, хто опиниться в "новій наглядовій раді", не має значення, хто надалі керуватиме агенціями – міністр чітко показав, що цим людям можна розчерком ручки в будь-який момент вказати на двері. Міністр, який порушує закон; який своїми рішеннями продовжує невиконані збройні контракти; у міністерстві якого станом на листопад 2024 року внутрішній департамент ДВТП, який паралельно із АОЗ веде збройні контракти, не забезпечив виконання більш ніж половини договорів (укладених ще у 2022-2023!); який не може спростити бюрократію погодження контрактів і руйнує довіру країни, що воює, до міністерства оборони – також має подати заяву про відставку", – висловилась народна депутатка.

Своєю чергою член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін вважає, що у конфлікті винні обидві сторони, оскільки юридично АОЗ є держпідприємством у структурі Міноборони. Відповідно і призначення Безрукової директоркою АОЗ, і формування Наглядової ради підприємства відбувалося за ініціативи Умєрова.

Рахманін також заявив, що наслідки конфлікту можуть бути катастрофічними, адже під питанням – укладання довгострокових контрактів, і відповідно безперебійне постачання боєприпасів на фронт.

Водночас нардеп заявив про начебто некомпетентність Безрукової:

"На мою суб'єктивну точку зору, не розкриваючи цифр, які є дуже сумними, якби ЗСУ воювали тільки тими боєприпасами і зброєю, яку закуповує АОЗ, то фонт проходив би десь за Збручем. І на мій погляд – це вирок керівництву АОЗ".

На ситуацію з АОЗ відреагували посли G7

Посли країн "Групи семи" (G7) відреагували на ситуацію в Агенції оборонних закупівель і рекомендують якнайшвидше її врегулювати.

"Посли G7 рекомендують якнайшвидше врегулювати ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель. Узгодженість із принципами належного управління та рекомендаціями НАТО є важливою для підтримки довіри громадськості та міжнародних партнерів", – йдеться у повідомленні у соцмережі Х.

До слова, віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що конфлікт між Міноборони та АОЗ негативно впливає на переговори України з партнерами у Євросоюзі та НАТО. Посадовиця наголосила, що Україна повинна врегулювати всі питання з функціонування АОЗ та Державного оператора тилу до кінця лютого – до того, як відбудеться спецзасідання комітету Альянсу, яке розглядатиме питання прогрес у сфері закупівель.

"Під час моєї роботи у штаб-квартирі підіймалося питання публічних скандалів, які зараз в публічному просторі існують стосовно АОЗ. Ключове – є довіра до України і ключова вимога – це те, що ці агенції мають функціонувати, зобов’язання мають виконуватися, інституції мають бути дві і в них мають бути керівники", – висловилась Стефанішина.

Вона додала, що НАТО не стоїть на боці жодної сторони конфлікту:

"Основний меседж полягає в тому, що така агресивна публічна комунікація не допомагає ні всередині країни, ні назовні".

У НАБУ зареєстрували провадження щодо Умєрова

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що за заявою ГО "Центр протидії корупції" зареєструвало провадження про можливе вчинення злочину Умєровим. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

У НАБУ зазначили, що не можуть повідомити про те, що стало підставою для відкриття справи, які обставини вивчаються та чи має Умєров процесуальний статус у цій справі.

Рустем Умєров / Фото: Associated Press

Безрукова закликала Зеленського втрутитися

30 січня Безрукова у ефірі "Радіо Свобода" заявила, що готова владнати конфлікт з Умєровим, але він не відповідає на дзвінки.

"Дзвонила вчора. Написала повідомлення, коли він не відповів. Але я готова до комунікації. Зараз дуже важлива деескалація. Ми не маємо права гратися в емоції, ми не маємо права гратися в повноваження. Я абсолютно вітаю деескалацію. Це те, що я просила ще до посту Рустема Енверовича. Я просила деескалації", – сказала відсторонена очільниця АОЗ.

А 31 січня вона написала відкритого листа до президента України Володимира Зеленського з проханням втрутитись у ситуацію між АОЗ та Міноборони.

У листі Безрукова заявила, що через ситуацію навколо її звільнення вже тиждень не підписувались платіжні документи згідно з контрактами, укладеними АОЗ. Документи зі звітністю для Міноборони та Генерального штабу ЗСУ заморожені, а нові контракти на постачання зброї до війська не підписують.

Відсторонена керівниця АОЗ запевнила, що "за посаду не тримається". На думку Безрукової, Міноборони намагається звільнити її з порушенням процедур закону та всупереч міжнародним зобов'язанням, і це руйнує інституцію та спроможність працювати швидко та ефективно задля забезпечення ЗСУ.

"Суть проблеми полягає не просто у спробі звільнити мене, а у фактичному руйнуванні інституції із порушенням всіх можливих законів та міжнародних зобов’язань України. Єдиний правильний шлях виходу з цієї кризи – захистити Агенцію оборонних закупівель виключно у правовий спосіб", – йдеться у листі Безрукової.

Вона закликала Зеленського втрутитись у ситуацію, гарантувати розв'язання конфлікту з Міноборони у правовий спосіб та забезпечити повноцінну і стабільну роботу АОЗ, без тиску, блокувань та атак.