Конфлікт Індії та Пакистану: яка там ситуація і які уроки війни в Україні засвоїли ці держави

Конфлікт між Індією та Пакистаном триває

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Індія та Пакистан використовують в останньому конфлікті дрони, що може свідчити про засвоєння уроків війни в Україні. Щоправда, кожна сторона відхрещується від цього, звинувачуючи противника в брехні. Тим часом Америка заявляє прямо: мирити їх не збирається.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

У Пакистані заявили, що вони перехопили 80 індійських винищувачів та збили 5 з них.

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«Ми перехопили до 80 винищувачів і збили 5 з них. А також 2 дрони. Ось живий приклад того, що відбувається за останні 36 годин», — сказав Ісхак Дар, віцепрем’єр-міністр Пакистану.

Серед збитих літаків — французький винищувач «Рафаль», його вперше втрачають в бойовій ситуації.

Це найбільше загострення конфлікту, що жевріє між Індією і Пакистаном від того самого часу, коли з цих земель пішла Британська імперія, в спадок від якої тут залишилася спірна територія Кашміру. Північну частину якої самовільно забрав собі Китай, який відтоді підтримує Пакистан, бо постійна напруга відволікає Індію від бажання повернути з-під китайського контролю цю землю.

Єдиною державою, яка насправді могла б швидко розрядити становище, залишаються Сполучені Штати. Майк Помпео, держсекретар часів першої каденції Дональда Трампа, описував у книжці, як американські дипломати працювали над тим, аби не допустити конфлікту в 2019 році, коли Індія і Пакистан начебто опинилися на межі ядерного конфлікту. Утім зараз в інтерв’ю телеканалу Fox News нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс каже: цей конфлікт, бойові зіткнення між двома ядерними державами — Америку не обходить.

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Нова сторінка старого протистояння — це дрони. Індія звинуватила збройні сили Пакистану у «численних атаках» із застосуванням дронів уздовж західного кордону в ніч на 9 травня.

Пакистан заявляє, що це брехня. І сам звинувачує Індію у використанні безпілотників. В етері британського телеканалу Sky News індійський посланець демонструє фото з похорону убитого одним з індійських ударів терориста, де за спиною в його брата стоять пакистанські військові, на труні лежить пакистанський прапор. Державний похорон терористів, стверджує Індія — це означає схвалення їх державою. Пакистан же не визнає своєї державної причетності до одного з найкривавіших в історії Індії терактів — коли бойовики серед білого дня розстріляли туристів у Джамму і Кашмірі й утекли. Поки що на кожен подальший крок Індії Пакистан давав приблизно симетричну відповідь.

По обидва боки кордону, який проходить по колишній лінії бойового зіткнення, однакові кадри побитих будівель і наляканих, злих на ворога людей.

Кількість ядерних боєголовок на озброєнні у Індії і Пакистану — теж приблизно однакова, до двох сотень.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Індія і Пакистан воюють дронами! Все, як у нас! Але там ще й ядерка! США закривають на все очі!