Конфлікт Ізраїлю та Ірану: що відбувається в цих державах і цинічна реакція РФ

Протистояння Ізраїлю та Ірану

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З’явилися перші подробиці, як ізраїльський Моссад готував операцію, що помітно прорідила іранську ППО та ліквідувала ключових силовиків і вчених-ядерників. І місцями вона дуже нагадує нашу «Павутину».

Про це йдеться у матеріалі оглядачки ТСН Яни Слєсарчук.

Що відомо про операцію Ізраїлю

Оперативники Моссаду працюють на території ворога, бо за місяці до початку операції «Висхідний лев» розгорнули неподалік Тегерана, іранської столиці, таємну базу безпілотників. А ще до Ірану контрабандою ввозили вантажівки з системами озброєння, які одразу вдарили по іранській ППО, а отже, не дозволили їй підрізати крила планам ізраїльської авіації.

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Усіх подробиць ще, звісно, не розголошують, але чиновники вже обережно розповідають ізраїльській пресі: операцію спільно готували ЦАХАЛ, Моссад і представники ізраїльської оборонної промисловості. Завчасно відправлені вглиб Ірану агенти допомагали влаштувати базу для запуску дронів.

Одним днем операція не обмежилася: удари по Ірану тривають досі. Ізраїль заявляє: планує операцію на два тижні.

Що відбувається в Ізраїлі та реакція світу

Навколо святинь в Єрусалимі — і мусульманської мечеті Аль Акса, і юдейської Стіни плачу — тиша. Периметр закрили, скасували всі масові заходи, щоб не створювати для ворога зручних можливостей для теракту.

«Сьогодні немає молитов, не працюють установи, закриті аеропорти. Кілька армій переведені на екстремальний режим. Хоча машини є, дуже мало людей», — каже український журналіст в Ізраїлі Леонід Барац.

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Натомість у середмісті Тегерана — сотні розлючених іранців. Вони вимагають помсти.

За попередньою інформацією, цієї ночі до Ізраїлю долетить друга спроба іранської відповіді — ще одна хвиля іранських ударних дронів. Однак чекають там і на балістику, саме тому громадян завчасно попросили запастися водою та їжею на кілька днів і запровадили додаткові заходи безпеки. Преса досі аналізує деталі: як вдалося провести настільки непередбачувану операцію, хоча на удар Ізраїлю по Ірану чекали багато тижнів.

«Ніхто не вірив, що це станеться саме на цьому тижні, адже завтра у президента США день народження, і не вірили, що Ізраїль наважиться напасти до дня народження Трампа, а в понеділок має відбутися весілля сина Нетаньягу», — каже український журналіст в Ізраїлі Леонід Барац.

Сам Дональд Трамп невпинно дописує в соцмережі, нахвалюючи ізраїльську операцію і мало не привласнюючи її собі.

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У відповідь Тегеран взагалі оголошує про вихід з ядерних переговорів і вимагає негайного засідання Радбезу ООН, бо за всіма ознаками на нього, як на державу, першим напав Ізраїль.

Політики Євросоюзу, коментуючи загострення між Ізраїлем та Іраном, закликали до деескалації та дипломатичного врегулювання.

Франція зібрала засідання Ради нацбезпеки, щоб обговорити можливі наслідки ізраїльської операції. Один із них — потенційне посилення розколу всередині НАТО, адже Туреччина рішуче засудила удари Ізраїлю по об’єктах Ірану та назвала їх варварською агресією. Засудила Ізраїль і Росія, держава-агресорка, яка четвертий рік поспіль руйнує ракетами та дронами українські міста. Вона назвала категорично неприйнятними, цитую, «неспровоковані воєнні удари по суверенній державі-члену ООН, її громадянах, мирних містах, що сплять, та об’єктах ядерно-енергетичної інфраструктури».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СПЛИВЛИ КАДРИ РОБОТИ ізраїльських АГЕНТІВ В ІРАНІ! Сотні розлючених людей У ТЕГЕРАНІ!

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