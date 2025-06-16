Конфлікт Ізраїлю та Ірану: що відомо про жертв обстрілу та якою була реакція Трампа

Наслідки обстрілу Ізраїлю / © ТСН

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Урок ізраїльського залізного куполу — системи ППО, яку роками називали найкращою в світі: неможливо захиститися від усіх ракет. Навіть на куди меншій за українську території з куди більшими за українські ресурсами.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Під останню атаку Ірану потрапили Тель-Авів і його передмістя. Повідомляють про 8 загиблих і майже три сотні постраждалих, у Хайфі — палає електростанція. І це лише за добу після того, як Іран випустив по Ізраїлю десятки балістичних ракет, що забрали 10 життів, до шпиталів потрапили двісті ізраїльтян.

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Що рятує багатьох, але не всіх — сховки, вбудовані в більшість ізраїльських квартир, на війну тут уже давно розраховують ще під час дизайну помешкань.

«Коли ми відкрили двері сховку, ми були шоковані: вся квартира була потрощена, геть нічого не лишилося. Вже за кілька хвилин тут були військові рятувальники, вони ходили по квартирах, питали, чи все гаразд», — каже чоловік.

Але вже відомо, що дві з жертв у Петах-Тікві, передмісті Тель-Авіва, були саме у сховку. Він теж не рятує від прямого влучання.

Міжнародний аеропорт Тель-Авіва залишається закритим. Американське посольство повідомило: хоч ніхто зі співробітників не постраждав, наслідки струсу від ракети, що впала поруч, відчули всі. Міністерство оборони Ізраїлю погрожує: Іран за це заплатить. Прем’єр Ізраїлю продовжує наголошувати, що його країна воює, дотримуючись міжнародного права. На відміну від Ірану.

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«Наші чудові пілоти над Тегераном. Тегеран у вогні. Але ми не цілимо в цивільних, ми просимо їх евакуюватися, і вони евакуюються, а ви про це не чуєте, бо іранська влада все приховує. Але це відбувається. А вони натомість бомблять наше цивільне населення — в Тамрі, Тель-Авіві, Рішон Ле-Ціоні, Реховоті, повсюди», — заявляє Беньямін Нетаньягу.

Нетаньягу дякує Трампу за допомогу. І заявляє, що воєнна ціль Ізраїлю — знищити ядерну програму Ірану. Це так само складно зробити, як знищити палестинське терористичне угруповання Хамас у Секторі Гази. Але помітно відволікає від останньої світову увагу. З останніх слів американського президента перед самітом великої сімки зрозуміло одне: Вашингтон ситуації не контролює.

Наслідки удару по Ізраїлю / © ТСН

«Сподіваюся, буде якась угода. Думаю, зараз час для угоди. Побачимо, що трапиться, але іноді доводиться воювати ще. Але побачимо, що відбудеться далі. Є великий шанс на угоду», — заявив Трамп.

Росія, з якою Ізраїль підтримує показово нейтральні стосунки, закликала своїх громадян негайно виїхати з країни. Із Іраном у Росії підписана угода про стратегічне партнерство, яка, втім, не зобов’язує до військової допомоги, лише забороняє допомагати країні-ворогу. Будь-яка криза на Близькому сході призводить до зростання цін на нафту — тож Росії вона вигідна і цим, і відволіканням світової уваги від українсько-російської війни.

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За непідтвердженими повідомленнями низка іранських високопосадовців евакуювалася до Росії. Іран — називає Ізраїль державою-агресоркою. Жодних переговорів, доки Ізраїль продовжує завдавати удари — це озвучена позиція Ірану. Ізраїль — продовжує завдавати удару, зокрема по аеропорту Тегерана.

Нагадаємо, у ніч проти 16 червня Іран знову атакував Ізраїль.

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