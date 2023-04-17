Конфлікт між двома невістками: на Одещині жінка втратила дитину після побоїв родички

В селі кажуть, що цю дитину жінка дуже чекала, тому що це її перша дитина від нового чоловіка.

На Одещині в селі Ганно-Покровка днями стався трагічний випадок з вагітною жінкою, після чого історія набула резонансу та її почали поширювати у соцмережах. Деякі з Telegram-каналів спрочатку поширили інформацію, що, нібито невістка вдарила у живіт вагітну свекруху, після чого у останньої стався викидень. Але, як з’ясувалось, ця інформація відповідає дійсності лише частково.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua голова Коноплянської громади (село Ганно-Покровка входить до її складу) Олександр Волошин, згідно з тими даними, які він отримав з неофіційних джерел, конфлікт стався між невісткою та донькою місцевої мешканки.

"Це сталось між невісткою та донькою. Звичайно, поліція розбереться. Через що саме це сталось – сказати складно, тому що у події не було свідків", - розповів нам Олександр Волошин.

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Своєю чергою, в селі Ганно-Покровка нам розповіли, що ця родина ніколи не потрапляла в поле зору влади.

"Приїздила швидка, знаємо, що жінка втратила дитину. В селі кажуть, що цю дитину жінка дуже чекала, тому що це – перша дитина цієї жінки від нового чоловіка. Ще одна дитина у неї є, наскільки зрозуміло, від іншого шлюбу. Знаємо, що в родині дуже засмучені через все це, тому як родина є звичайною, ми не можемо назвати їх неблагополучними", - розповіли нам у селі.

Офіційно в поліції Одеської області нам відповіли, що за їхніми даними, конфлікт стався між двома невістками.

Нагадаємо, на Одещині чоловік накинувся на власного сина з сокирою та хотів відрубати йому голову.

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