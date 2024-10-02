Конфлікт на Близькому Сході: що відомо про ракетний удар по Ізраїлю та операцію в Лівані

Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, але загинув - один палестинець, двоє ізраїльтян зазнали легких поранень. Ракети Ізраїлю допомагали відстежувати і збивати Сполучені Штати. В Тегерані погрожують куди потужнішим ударом, якщо Ізраїль відповість на цей військові оглядачі сходяться на тому, що відповідь Ірану – це гра м'язами, яка від самого початку не мала на меті завдання серйозної шкоди.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Що відомо про ракетний удар Ірану по Ізраїлю

Наказ про ракетний удар аятолла Хаменеї, верховний лідер Ірану, віддавав з таємного укриття, де перебуває відтоді, як ізраїльтяни знищили неззмінного керівника "Хезболли" Хасана Насраллу. Ізраїльська операція в Лівані проти контрольованого Іраном терористичного угруповання "Хезболла" триває і вже має знахідки, помічені російським триколором.

Ізраїльтян попередили про ракетний удар за кілька годин. Заборонивши масові зібрання групами в більш як 30 людей і закривши низку пляжів - поки що на 5 днів. Новина про те, що Іран завдасть удару - поширилася напередодні ввечері. Спершу про це повідомив Білий дім, потім Ізраїль офіційно підтвердив: американці зв'язалися і передали інформацію.

Це – відповідь за удари останніх двох тижнів по "Хезболлі", ліванському терористичному угрупуванню, яке контролює, фінансує і озброює Іран.

Іранське державне телебачення викладає відео начебто, запуску цих балістичних ракет. Наче й ескалація, але – контрольована. Усього двоє поранених в Ізраїлі, ще кілька зовсім легких ушкоджень - у людей, які впали дорогою до бомбосховищ. Є один загиблий - на палестинському боці кордону, де на удар по ізраїльтянам багато хто чекав. Це не заважало іншим палестинцям гратися з уламком збитої балістичної ракети.

Іранська ракета

Теракт в Тель-Авіві

Куди серйознішими за балістичний удар Ірану виявилися наслідки теракту в Тель-Авіві - там відкрили вогонь в середмісті. Загинуло восьмеро людей, ще семеро дістали поранень.

Операція в Лівані

Операція в Лівані триває, її все ще не називають війною, хоча на неї чимдалі більше схоже. Ізраїль демонструє на камери зброю, вилучену з тунелів на півдні Лівану. Серед неї - російські вогнемети і протитанкові ракетні комплекси.

Стверджують: на річницю найбільшого в ізраїльській історії теракту "Хезболла" готувала такий само масований напад на Ізраїль з півночі, який торік 7 жовтня з півдня здійснило палестинське терористичне угруповання "Хамас".

Обстріл Ізраїлю

Реакція ООН

Генсек ООН Антоніо Гутерреш у письмовій заяві засудив розширення конфлікту на Близькому сході, однак ані словом не згадав прямо про балістичний удар Ірану.

Радбез ООН на вимогу Франції та Ізраїлю збереться о 17 за Києвом на позачергове засідання. Але навряд чи резолюцію про визнання Ірану державою терористом засудять: її, ймовірніше за все, заблокує Росія.

Реакція США

В Сполучених Штатах саме з війни на Близькому Сході, а не з власної економіки чи інших наболілих питань, починаються дебати кандидатів у віце-президенти — і демократ Тім Вальц закидає Дональду Трампу те, що той розірвав іранську ядерну угоду, яку постійні члени Радбезу — Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Китай і Росія заключили щ Іраном у 2015 році. А відтак наблизив Іран до створення ядерної зброї.

Щоправда, Ізраїль, на чолі якого тоді був той же Беньямін Нетаньягу, який потім пішов, і рік тому повернувся до влади — різко розкритикував цю угоду, заявивши, що вона аж ніяк не заважає Ірану порушувати безпекову ситуацію в регіоні, а бомбу він рано чи пізно все одно отримає. Сам же Трамп порівнює нинішню війну на Близькому Сході зі шкільною бійкою.

"Виглядає справді кепсько, але вони мають закінчити. Закінчити цей процес. Уявіть собі двох дітей, які побилися на шкільному подвір’ї. Іноді треба просто дати їм розібратися самим, подивимося, що буде далі", - заявив Трамп.



Армія Ізраїлю анонсувала нові удари протягом ночі — і на ранок почала наносити удар за ударом по південному передмістю Бейрута, де скупчені підконтрольні "Хезболлі" споруди та живуть прихильники угрупованню. Для цивільних мешканців за кілька годин випустили попередження - заздалегідь евакуюватися. Сирена ракетної небезпеки знову лунає і на півночі Ізраїлю - біля кордону з Ліваном.

Обстріл Ізраїлю

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 2 жовтня. Масована атака Ірану на Ізраїль! Зачистка ворога в Миколаївці

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