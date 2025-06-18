Конфлікт на Близькому сході: чим вступ США у війну Ізраїлю та Ірану загрожує Україні

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Війна на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном набирає обертів. Противники обмінюються потужними ракетними ударами. Другу добу у ЗМІ обговорюється можливість вступу у цю війну США, на боці Ізраїлю. У відповідь Іран пригрозив атакою по військових базах американців.

Колотнеча на Близькому Сході так чи інакше вплине на Україну, бо зараз вся увага світу прикута до подій у близькосхідному регіоні, власне як і спрямування туди озброєння та техніки, яких так не вистачає Україні, щоб спинити агресію Росії.

Вступ США у війну на Близькому Сході — чим це небезпечно для України

За словами Ігоря Семиволоса, виконавчого директора Центру близькосхідних досліджень, приєднання США до війни між Ізраїлем та Іраном, нічого доброго Україні не гарантує.

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«Вступ США у цю війну загрожує дестабілізацією ситуації у світі. Війна на Близькому Сході нічого доброго Україні не принесе. Починаючи від відволікання уваги від війни в Україні. Нас не помічатимуть. Ми вже це бачимо, як то кажуть, у повний зріст. І закінчуючи прагматичними речами, як дефіцит зброї на світовому ринку, а також ростом цін на нафту. Це дасть лише зростання російському бюджету, який Путін може перекинути на війну в Україні. У нього будуть кошти на озброєння, купівлю чергових найманців та на рекрутинг власного населення», — розповідає ТСН.ua Ігор Семиволос.

Непередбачуваність нової війни

Експерт додає, що війна на Близькому Сході абсолютно непередбачувана і вона може нести ризики більш глобального конфлікту.

«Ситуація в Ірані може в принципі повернутися у різні боки. Передусім через те, що це країна з 90 мільйонним населенням, підкреслюю, молодим населенням, яке сповнене протиріч, які можуть призвести до наслідків, що ще довго буде переживати увесь світ. Тому тут важко сказати, як можуть розвиватися події далі», — додає експерт.

Чи залишать Україну без зброї?

Вже зараз розхвалена система ППО Ізраїлю не може впоратися з великою кількістю іранських ракет під час атак. Принаймні, повідомляється, що у Ізраїлю є гостра потреба у додаткових протиракетних засобах для відбиття атак. На цьому тлі, наші західні партнери можуть віддавати більше такої зброї Ізраїлю, ніж Україні.

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«Я не думаю, що Україна буде повністю позбавлена зброї, але об’єктивно кажучи, через цю війну, ринок озброєння, особливо для систем ППО і іншого, буде мати величезний дефіцит у світі. Тому що всі будуть озброюватися та намагатися якимось чином убезпечити передусім себе. А оскільки міжнародне право та правила у світі не працюють, ризики є дуже великими. На жаль, по міжнародному праву вже грає похоронний марш, тому ситуація за таким сценарієм буде лише погіршуватися», — прогнозує Ігор Семиволос.

Війна на Близькому Сході — довга чи коротка?

Експерт каже, що зараз неможливо прогнозувати, якою саме буде війна між Ізраїлем та Іраном — короткою чи довготривалою, а тим більше, якщо у неї вступлять США. Наразі сторони обмінюються ракетними ударами і на скільки в них вистачить сил та ресурсів — важко сказати.

«Скільки триватиме ця війна ніхто не знає, а розмови про 2-3 тижні, це взагалі не серйозно», — додає експерт.

Тим не менш, фахівці кажуть, що в інтересах Ізраїлю ця війна не повинна тривати довго. Адже Іран має стратегічні переваги: його армія майже в два рази більша, ніж у Ізраїлю, хоча менш досвідчена. А населення Ірану — 90 мільйонів осіб, проти 10 мільйонів в Ізраїлі.

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Всі в очікуванні «часу Х»

За словами експерта, у цій війні все може змінитися, особливо, якщо США доєднаються до неї. Відповідно зараз весь світ чекає рішення від Трампа. В залежності від того, яким воно буде і розвиватимуться подальші події.

«Зараз увесь світ на роздоріжжі, чекаючи на умовний „час Х“ — втягнуться США у цю війну чи ні. А вже потім кожен буде визначатися на чиєму він боці», — пояснює експерт.

Як буде діяти РФ

У цій ситуації цікаво, як буде себе поводити Путін. Не виключено, що російський диктатор буде грати на два боки, хоча Росія вже заявила, що вона за мир у всьому світі і засуджує напад Ізраїлю на Іран.

«Якщо у цій війні буде задіяно лише дві сторони — Ізраїль та Іран, то тоді цілком можливе посередництво Росії, бо комунікація у Путіна і справді налагоджена між двома сторонами, і він може якимось чином з ними взаємодіяти. Але якщо у цей конфлікт вступають США, то тоді увесь сенс цієї комунікації втрачається. Путіну доведеться, як то кажуть, визначатися», — зазначає експерт.

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Путін танцюватиме «Сім сорок»?

За словами Ігоря Семиволоса, існує логіка політичних заяв. І за нею росіяни виступають проти цієї війни та агресії між Ізраїлем та Іраном.

«Принаймні у Кремлі роблять такі заяви. Тобто, за логікою, вони мають виступити і проти участі американців у цій війні. Якщо так, то вікно можливостей для росіян закривається. Або ж вони просто зроблять вигляд, що нічого не сталося і продовжать танцювати „Сім сорок“. Таке теж можливо», — зазначає експерт.

Китай може відповісти дзеркально — напасти на Тайвань

Ми поцікавилися у експерта, яку позицію у цій ситуації може зайняти Китай і чи зможе він стати посередником у вирішенні цього конфлікту.

«Навряд чи Китай займе тут позицію посередника. На мою думку, у разі вступу у війну США, Китай може зробити дзеркальні дії, наприклад, щодо Тайваню. Китай цілком може, так би мовити, віддати Іран на поталу, але при цьому здійснити операцію з захоплення Тайваню, фактично розпаливши у світі ще одну війну», — каже аналітик.

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Чи настане мир на Близькому Сході?

Ігор Семиволос додає, що Китай цілком може піти за принципом: якщо вам можна, то чого нам ні? Відповідно, світові лідери розділять зони власних інтересів.

«Як на мене, то у даному випадку США намагаються влізти у війну з абсолютно непередбачуваними наслідками. А ще з наївними уявленнями, що можна скинути лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї і всіх інших, і після цього нібито настани мир, щастя та інші блага. Цього, на жаль, не буде. Увесь досвід війн на Близькому Сході, у тому числі, і за участі американців, про це свідчить. Після таких „перемог“ там приходять, м’яко кажучи, ще більші серйозні загрози та виклики», — підсумовує Ігор Семиволос.

Дата публікації 07:01, 18.06.25 Кількість переглядів 82 Бої на Близькому Сході: чи готовий Трамп вдарити по Ірану?