Конфлікт Росії та Азербайджану: з чого все починалось та чому це вигідно Україні

Алієв та Путін / © Associated Press

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Конфлікт між Азербайджаном та Росією набирає обертів. Суд у Баку залишив під арештом 8 росіян, яким інкримінують звинувачення в транзиті наркотиків з Ірану та кібершахрайстві. При цьому Азербайджан вочевидь демонструє ставлення до росіян, адже на слухання затримані прийшли з помітними слідами побиття. І цього ніхто не приховує від телекамер.

Рейди проти росіян в Азербайджані почалися після гучних затримань азербайджанців у Єкатеринбурзі — тоді загинули дві людини. І прокуратура в Баку певна — вони зазнали катувань. Тим часом український президент зателефонував Ільхаму Алієву, щоби висловити співчуття через свавілля Кремля.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Що відбувається в Азербайджані

Із синяками під очима і добряче відгамселеними обличчями громадяни Росії постають перед азербайджанським судом. Баку інкримінує їм контрабанду наркотиків з Ірану та кібермахінації. 8 осіб вирішили арештувати на 4 місяці.

Серед них — працівники російської пропагандистської агенції «Супутник», яких підозрювали у зв’язках з ФСБ. Після облави в офісі кремлівського медіа, кількість їхніх співробітників скоротили із 40 до одного.

Дата публікації 08:30, 02.07.25 Кількість переглядів 152 ТСН 08:00 новини 2 липня. США призупинили постачання зброї Україні! Конфлікт Азербайджану з РФ!

У Росії вбили двох азербайджанців

Такі маски-шоу в Азербайджані стали фактичною відповіддю на облави російських правоохоронців на вихідців з Азербайджану у Єкатеринбурзі. Там затримали пів сотні осіб нібито у зв’язку з причетністю до вбивств 2001, 2010 та 2011 років. Арешт відбувався за участі «ефесбівців» з особливою жорстокістю.

У відділку та у службовій машині померли двоє братів Зіяддін та Гусейн Сафарови. Їх тіла вже передали до Баку. Місцева судмедекспертиза виявила сліди побиття та катувань. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох громадян співробітниками правоохоронних органів Росії.

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«Після розтину черепа було виявлено крововиливи в тверді та м’які тканини мозку. Тупа травма грудної клітки супроводжувалася численними зміщеними переломами ребер з обох боків уздовж кількох анатомічних ліній. Приблизно 7–8 зміщених переломів ребер з кожного боку», — каже голова судово-медичної експертизи міністерства охорони здоров’я Азербайджану Адалат Хасанов.

Конфлікт Азербайджану та РФ

Відносини попсувалися настільки, що в Азербайджані вже скасували усі культурні заходи Росії як на державному, так і на приватному рівні. В пресі з’являється інформація про те, що російські школи переводять на державу мову. Про це нібито сповістили вже батьків. Скасували також візит азербайджанської делегації до Москви.

Кремль зі свого боку не поспішає залагоджувати конфлікт. Свою провину у загибелі азербайджанців не визнають, кажуть — Баку перебільшує проблему. Паралельно у Росії тривають арешти. У Єкатеринбурзі силовики жорстко затримують очільника азербайджанської діаспори Шахіна Шахлінського. Російська служба ВВС пише, що його автомобіль зупинили на вулиці, розбили вікна, витягли його з транспорту та накинули кайданки. Після допиту його таки відпускають. На килим до МЗС у Москві через затриманих працівників агентства «Супутник» викликають посла Азербайджану.

Реакція України

Президент України вже подзвонив азербайджанському очільнику Ільхаму Алієву висловити підтримку та співчуття. За словами Володимира Зеленського — Кремлю не вперше принижувати сусідів.

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«Висловив нашу повну підтримку та солідарність з Азербайджаном. Зараз Росія розпалює нову кампанію ворожнечі проти своїх сусідів, і після жорстокого вбивства двох представників азербайджанської громади в Росії вона навіть погрожує азербайджанській державі. Усі наші партнери мають сприймати це однаково — не як загрозу для однієї країни, а як загрозу для всіх — для всіх, хто межує з Росією. Убиваючи одних і принижуючи інших, Росія намагається залякати та підкорити всіх. Це має бути зупинено», — сказав Зеленський.

Що відомо про літак, який збила Росія

Нинішня криза між Баку та Москвою вже друга за останні два роки. У грудні 2024-го російська ППО збила пасажирський літак азербайджанських авіаліній.

Судно прямувало з Баку до Грозного. Після підбиття пілоти встигли скерувати його до казахстанського Актау і там розбилися. Понад половина пасажирів тоді загинули. Кремль спершу приховував інформацію про збиття літака- як це вже робили з рейсом МН17 — потім таки визнали цей факт. Путін дзвонив Алієву висловити співчуття, але, вочевидь, вибачень адекватних як і притягнення винних до відповідальності азербайджанський лідер так і не дочекався.

Азербайджанські медіа припускали, що саме через це Алієв не поїхав у Москву на парад 9 травня. Навіть попри те, що усю його родину особисто на прохання Путіна їздив запрошувати очільник російської православної церкви Патріарх Кіріл.

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Які є геополітичні причини

Окрім усього — аналітики ж вбачають в нинішньому конфлікті між Баку та Москвою геополітичне підґрунтя. Азербайджан вже давно намагається оскаржити домінування Москви на південному Кавказі і вимагає до себе більшої поваги.

Після ослаблення позицій Росії через війну в Україні азербайджанці успішно ліквідували самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку і повернули її під свій контроль. Тепер Баку намагається відібрати в Москви і монополію на газопостачання і вже перехопили частину поставок до Європи.

Не виключено, кажуть фахівці, що справа може дійти і до постачання Україні летальної зброї. Досі Азербайджан постачав нам лише гуманітарну допомогу.

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