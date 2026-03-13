Конфлікт в Ірані: чому це вигідно Росії та як у США критикують Трампа

Через конфлікт в Ірані може здорожчати нафта

Реклама

Другий тиждень війни у Перській затоці поставив світ на поріг енергетичної кризи. Попри заяви Вашингтона про знищення іранської ППО, Тегеран перейшов до радикального шантажу: Ормузька протока заблокована, а ціни на нафту готуються штурмувати позначку у 200 доларів. Поки Дональд Трамп анонсує послаблення санкцій проти Росії, щоб вгамувати ринок, Україна екстрено передає США свої безпілотники.

Подробиці у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Конфлікт в Ірані

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) офіційно оголосив блокаду Ормузької протоки — головної артерії світового експорту нафти. Тегеран використовує це як останній важіль впливу на Захід. Ситуація загострюється чутками про стан нового духовного лідера країни аятолли Моджтаби Хаменеї. За даними західних таблоїдів, він тяжко поранений, проте державне ТБ Ірану транслює його заклики до помсти.

Реклама

Моджтаба Хаменеї, духовний лідер Ірану: «Запевняю всіх, що ми не відмовимося від помсти за кров мучеників. Помста стосується не лише великого вождя революції — кожен член нації, убитий ворогом, є окремим випадком у справі про відплату».

Нафтові маневри Трампа та «російський фактор»

Президент США Дональд Трамп намагається заспокоїти ринки. Він оголосив про вивільнення 400 мільйонів барелів зі стратегічних резервів. Проте найгучнішою подією став його дзвінок Володимиру Путіну, після якого Трамп проанонсував зняття частини санкцій з російської нафти.

Дональд Трамп, президент США: «Ринок тримається добре. Я думав, що по нас трохи вдарить, але вдарило менше, ніж я думав. Ціни падають дуже суттєво. Нафта падатиме... Вона впаде більше, ніж будь-хто може собі уявити».

Міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв’ю CNN уточнив: Вашингтон лише тимчасово дозволив відвантаження російської нафти, що вже перебуває в морі, аби вгамувати «страх нестачі».

Реклама

Українські дрони для армії США

Видання Axios повідомляє про стратегічний прорахунок адміністрації Трампа. Торік Володимир Зеленський пропонував США спільне виробництво дронів, але тоді ідею сприйняли легковажно. Тепер, коли іранські БПЛА атакують американські бази, Вашингтон сам звернувся до Києва за допомогою.

Володимир Зеленський, президент України: «Ми ще минулого року пропонували Сполученим Штатам угоду щодо дронів. Це правильна перспектива. Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам, і без нашого досвіду партнерам в Європі та Америці буде дуже непросто побудувати сильний захист».

За даними ТСН, Україна вже надала США певну кількість безпілотників без китайських компонентів. Секретар РНБО Рустем Умєров наразі перебуває на Близькому Сході для координації співпраці.

Як критикують Трампа у США

Поки республіканці називають операцію в Ірані «найуспішнішою в історії», демократи б'ють на сполох через відсутність стратегії виходу.

Реклама

Марк Келлі, сенатор-демократ: «Президент розпочав це без жодної стратегічної мети, без плану, без часових рамок. Це конфлікт із серії: коли він загострюється, а ви не знаєте, що робите і як з цього виходити».

Натомість сенатор Ліндсі Грем переконаний у протилежному: «Те, що ми зробили за 11 днів, перевершує усе, що я вважав можливим. Попереду ще тижні».

