Конфлікт з ОВА та відсторонення від посади: подробиці вбивства посадовця у Запоріжжі

У Запоріжжі кілер скоїв замах на відстороненого від виконання обов'язків чиновника міськради Максима Денщіка. Життя чоловіка намагалися врятувати лікарі, втім поранення виявилися несумісними з життям.

За що розправилися з чиновником та що про нього відомо – в ексклюзиві TSN.UA. розповіла Вікторія Гнатюк.

Кілер випустив 4 кулі

У Запоріжжі вранці 11 червня було скоєно замах на чиновника міської ради Максима Денщіка. Для вбивства чиновника невідомий найняв кілера. Максима Денщіка раніше відсторонили від виконання обов’язків Директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради.

За попередньою інформацією, кілер випустив у чиновника щонайменше 4 кулі. Всі вони влучили у живіт. За життя чоловіка боролися лікарі у реанімації, втім врятувати чоловіка не вдалося. Зокрема інформацію про те, що Максим Денщік помер, підтвердила у своїх соцмережах колишня заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова й назвала причину його вбивства!

"Сьогодні людину, яка критикувала чинну владу, Максима Денщіка, було розстріляно перед його під'їздом. Щойно він помер у лікарні. Саме він останнім часом висвітлював у медіа всі беззаконня, що відбуваються в нашому місті. СВОБОДА СЛОВА МАЄ ЦІНУ… Добре подумайте, чому в нашому місті відбуваються такі речі. Люди втратили будь-які моральні цінності. Позбавляти життя заради чого? Беззаконня!!!!", - написала Некрасова.

Конфлікт перед вбивством

Ця історія тягнеться від травня. Тоді Максим Денщік на своїй сторінці у Facebook публічно заявив про нібито тиск з боку керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

"Хочу офіційно заявити про тиск на мене зі сторони голови ЗОВА Федорова Івана! Останній «по хорошему» пропонував мені декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням. Я відмовився, бо вважаю що чесно та сумлінно виконую свої обовʼязки! Станом на сьогодні Іван прямо та через різних людей (як в міськраді так і за її межами) погрожує мені розправою зі сторони правоохоронних органів! Моя позиція є принциповою! ЗАЗНАЧАЮ, що в разі кримінального переслідування мене зі сторони правоохоронців – це є розправа наді мною за мою позицію!!!"

Чому Денщіка відсторонили від посади?

До травня поточного року Максим Денщік займав посаду директор департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, проте 13 числа він був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування. Очікувалось, що службове розслідування триватиме протягом двох місяців.

Зокрема цю інформацію "Суспільному" підтверджував начальник управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради Євген Коваленко.

"На даний час, згідно з розпорядженням т.в.о. міського голови Регіни Харченко, Денщік Максим Сергійович відсторонений від виконання обов'язків. Тимчасово виконання обов'язків покладено на іншу особу. Стосовно Максима Сергійовича проводиться службове розслідування".

Як усе це пояснив Денщік?

Своє відсторонення у коментарі "Суспільному" тоді прокоментував і сам Максим Денщік. Він повідомив, що його відсторонили від займаної посади на підставі якогось анонімного листа, в якому вказувалося, що він перевищив свої повноваження.

"Мене відсторонили від займаної посади, начебто, на підставі якогось анонімного листа, що я щось там перевищив якісь повноваження... Навіть такий юридичний нігілізм, коли мене відстороняють, мені забороняють з’являтися до адмінбудівлі і визначають моїм місцем роботи Комунарську районну адміністрацію, що зовсім іде врозріз з діючим законодавством. Я виклав той пост, який напевно ви всі бачили. Відповідно до кримінально-процесуального кодексу, людина може не звертатися, що слідчий чи прокурор може брати інформацію з усіх джерел. Тобто я свою позицію висвітлив, заяву я писати не буду. Якщо правоохоронні органи зацікавляться, нехай працюють. Така моя позиція".

Реакція очільника ОВА Федорова

На трагічну подію відреагував і сам очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. У своєму Telegram-каналі Федоров повідомив, що розслідування цієї жорстокої розправи – на особливому контролі.

"Резонансне вбивство у Запоріжжі не має права залишитись без уваги ні влади, ні правоохоронців. Сьогодні близько 8 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що біля підʼїзду багатоповерхівки одного з районів Запоріжжя невідомий з вогнепальної зброї стріляв у місцевого посадовця. Потерпілий помер під час реанімаційних заходів. Оперативно провів нараду із правоохоронними органами, поліція проводить слідчо-розшукові дії. Розслідування резонансного вбивства - на особливому контролі. Запоріжжя – не місце для кримінальних розборок. Тож спільно із правоохоронцями будемо проводити превентивну роботу з викорінення криміналітету в обласному центрі. Окрема увага – до посилення заходів безпеки мешканців міста на вулицях. Працюємо на упередження".

Кілер у розшуку

На момент підготовки випуску кілера ще не вдалося затримати – місцеві правоохоронці розшукують нападника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Команда ТСН.ua співчуває рідним загиблого. Якщо ви стали свідками події – зверніться до поліції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У ЦЕНТРІ ЗАПОРІЖЖЯ РОЗСТРІЛЯЛИ ЧИНОВНИКА! Кілер випустив 4 кулі у живіт!

Нагадаємо, у поліції прокоментували замах на посадовця в Запоріжжі.

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