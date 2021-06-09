Конгресмени закликають Байдена відновити санкції проти "Північного потоку-2"

Співголови групи підтримки України в Палаті представників закликають президента США прискорити надання Україні та Грузії ПДЧ.

Виведення з-під американських санкцій швейцарської компанії, яка відповідає за будівництво "Північного потоку-2", та її керівника суперечить національним інтересам Сполучених Штатів. Адміністрація має відновити санкції проти російського газогону в повному обсязі, щоб продемонструвати, що Америка продовжує вимагати від Володимира Путіна припинити війну на Донбасі та вийти з Криму.

Такий заклик міститься у листі співголів групи підтримки України в Палаті представників США до президента США Джо Байдена напередодні його зустрічі з Володимиром Путіним, під яким підписалися Марсі Каптур, Брайан Фіцпатрік, Енді Харріс та Майк Куіглі.

Лист є у розпорядженні ТСН.ua.

Конгресмени зазначають, що успішна зустріч із "диктатором Путіним можлива лише з позиції сили". Запит адміністрації Байдена зменшити безпекову допомогу Україні від $275 млн у 2021 році до $250 млн у 2022 році такій позиції не відповідає.

"Щоб твердо закріпити таку позицію, ми закликаємо повністю санкціонувати всі організації, які беруть участь у будівництві "Північного потоку 2", підтримати надання Україні ПДЧ та взяти зобов’язання збільшити безпекову допомогу", - зазначається у листі.

На думку конгресменів, Джо Байден має прискорити імплементацію рішення Бухарестського саміту від 2008 року гарантування Україні і Грузії ПДЧ та членства в Альянсі.

Нагадаємо, позачерговий саміт країн-членів НАТО відбудеться 14 червня в Брюсселі. Це буде перший саміт Альянсу за участю Джо Байдена як президента США.

Чи мала Україна шанси отримати ПДЧ на саміті НАТО 14 червня в Брюсселі? Відверту відповідь дав заступник генсека Альянсу Мірче Джоане:

"Цю саму відповідь ми дали президентові Зеленському. Політика відкритих дверей є незмінною. Щоб ухвалити рішення, ми маємо дійти консенсусу. А по цьому питанню (ПДЧ для України – авт.) консенсусу поки що немає".

Якщо на цьому саміті НАТО Україна не отримає ПДЧ, на що ж тоді нам розраховувати? Глава Постійної делегації ВР у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив ТСН.ua, що бачив фінальний драфт комюніке саміту. Там буде підтверджена політика відкритих дверей Альянсу, що країни-члени підтримують прагнення України до вступу. Крім того Україна звучатиме в розрізі загроз з боку РФ та безпеки Чорноморського регіону, де Москва нарощує свою присутність.

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