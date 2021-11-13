Конституція Пилипа Орлика ще два дні перебуватиме в "Софії Київський": чим важливий цей документ

Конституція Пилипа Орлика ще два дні перебуватиме в "Софії Київський": чим важливий цей документ

Шведські колеги надали українським музейникам копію ще одного унікального документа.

Два дні Конституція Пилипа Орлика ще пробуде в Україні. Завершується виставка, яка стала можливою завдяки домовленостям України та Швеції. Союзники трьохсотлітньої давності - знов об'єдналися, щоб історичний документ могли побачити всі охочі українці. Та на цьому співпраця не завершується - шведські колеги надали українським музейникам копію ще одного унікального документа, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 12 листопада.

Невеличкий документ із потужним значенням для історії України і Європи. Конституція гетьмана України Пилипа Орлика гостювала у Софії Київській цілих три місяці. Нині офіційно під духовні співи - тут прощаються із раритетом, який надала для експозиції Швеція.

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Більш як трьохсотлітній документ доправили до України перед днем незалежності. Під посиленою охороною вантажівка привезла до Києва латиномовний оригінал конституції та булаву як вважається Івана Мазепи та Пилипа Орлика.

У "Софії" змонтували спеціальні вітрини під окремою сигналізацією. Самі реліквії шведські музейники несли власноруч у броньованих вогнетривких сейфах.

Це ледь не перший демократичний документ в Європі, який визначає народні права, відносини із союзниками і кордони з агресором. За час експозиції конституцію побачили понад 40 тисяч людей.

І на ознаку подальшої музейної співпраці - колеги зі Швеції надали заповідникові копію одного із листів Карла XII до шведського посла в Османській імперії, документ ще вивчають. Але у ньому - знакові геополітичні орієнтири того часу.

"Він хотів, щоб Україна була незалежною державою і він так і пише в листі – незалежна держава. І це фантастично для України", - зауважила заступниця генерального директора Національного архіву Швеції Анна Карін Гермодссон

Конституція і булава будуть відкриті для огляду ще два дні. У понеділок "Софія Київська" тимчасово стане митною зоною. Після оформлення документів раритети вирушать назад до Швеції.

Нагадаємо:

Конституція Пилипа Орлика була ухвалена на козацькій раді в місті Бендери у 1710 році. Тоді це була територія Османської імперії. Козаки та старшини опинилися там після невдалої для них Полтавської битви. Конституція має преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана.

Конституція була укладена у двох примірниках: староукраїнською та латинською мовами. Написана латиною зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві.

Конституція Пилипа Орлика пробуде в Україні до 14 листопада

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