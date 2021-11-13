Конституція Пилипа Орлика ще два дні перебуватиме в "Софії Київський": чим важливий цей документ

Шведські колеги надали українським музейникам копію ще одного унікального документа.
Два дні Конституція Пилипа Орлика ще пробуде в Україні. Завершується виставка, яка стала можливою завдяки домовленостям України та Швеції. Союзники трьохсотлітньої давності - знов об'єдналися, щоб історичний документ могли побачити всі охочі українці. Та на цьому співпраця не завершується - шведські колеги надали українським музейникам копію ще одного унікального документа, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 12 листопада.
Невеличкий документ із потужним значенням для історії України і Європи. Конституція гетьмана України Пилипа Орлика гостювала у Софії Київській цілих три місяці. Нині офіційно під духовні співи - тут прощаються із раритетом, який надала для експозиції Швеція.
Більш як трьохсотлітній документ доправили до України перед днем незалежності. Під посиленою охороною вантажівка привезла до Києва латиномовний оригінал конституції та булаву як вважається Івана Мазепи та Пилипа Орлика.
У "Софії" змонтували спеціальні вітрини під окремою сигналізацією. Самі реліквії шведські музейники несли власноруч у броньованих вогнетривких сейфах.
Це ледь не перший демократичний документ в Європі, який визначає народні права, відносини із союзниками і кордони з агресором. За час експозиції конституцію побачили понад 40 тисяч людей.
І на ознаку подальшої музейної співпраці - колеги зі Швеції надали заповідникові копію одного із листів Карла XII до шведського посла в Османській імперії, документ ще вивчають. Але у ньому - знакові геополітичні орієнтири того часу.
"Він хотів, щоб Україна була незалежною державою і він так і пише в листі – незалежна держава. І це фантастично для України", - зауважила заступниця генерального директора Національного архіву Швеції Анна Карін Гермодссон
Конституція і булава будуть відкриті для огляду ще два дні. У понеділок "Софія Київська" тимчасово стане митною зоною. Після оформлення документів раритети вирушать назад до Швеції.
Нагадаємо:
- Конституція Пилипа Орлика була ухвалена на козацькій раді в місті Бендери у 1710 році. Тоді це була територія Османської імперії. Козаки та старшини опинилися там після невдалої для них Полтавської битви. Конституція має преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана.
- Конституція була укладена у двох примірниках: староукраїнською та латинською мовами. Написана латиною зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві.