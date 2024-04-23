Консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку: чи є це порушенням прав та як виправдовуються в МЗС

Консульства України від 23 квітня почали призупиняти надання дипломатичних послуг чоловікам призовного віку за кордоном. Наразі відомо, що таке рішення ухвалили вже декілька представництв МЗС України.

ТСН.ua зібрав всі подробиці про рішення та запитав думку юриста, чи не є це порушенням прав громадян України.

У законі про мобілізацію №10449, який Верховна Рада 11 квітня ухвалила у цілому, є норма, яка передбачає, що чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть здійснювати консульські дії лише за умови наявності військово-облікових документів. Відповідно до нього, громадянам України за кордоном треба оновити персональні дані.

Чоловіки за кордоном, від 18 до 60 років, без військо-облікових документів не зможуть оформити закордонний паспорт та скористатися іншими консульськими послугами.

Консульства в Польщі, Іспанії та Чехії припиняють надання послуг чоловікам

Про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку наразі повідомили в українських консульствах у Польщі, Іспанії та Чехії.

Так, в консульстві України в Польщі кажуть, що розробляють механізми, які будуть діяти відповідно до закону про мобілізацію та чекають "вказівок від МЗС", пише Суспільне.

Також зранку 23 квітня стало відомо, що паспортний сервіс для українців в Празі призупинив видавання готових документів. Про це інформує сайт українського часопису в Чехії gromada.cz.

Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" призупинив видавання готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ".

Також читайте Як зміниться чисельність населення в Україні після війни: демографка шокувала прогнозом

"На жаль, через технічні причини призупинено видавання готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ. Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі", – йдеться в офіційному повідомленні.

При цьому видавання паспортів можливе для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації, повідомили у "Паспортному сервісі".

Там додали, що закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП "Документ".

Що кажуть у МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України закордоном "вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку".

Міністр зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" та після набрання ним чинності.

Як наголосив Дмитро Кулеба, захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, за його словами, в умовах повномасштабної агресії Росії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Також читайте Тихий співагресор Росії: чотири основні сценарії загроз з боку Лукашенка та Білорусі

"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює", - наголосив Дмитро Кулеба.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу, що опинився у розпорядженні журналістів.

У документі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги йшлося про те, що Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Всі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку Фото: zn.ua

Чи є такі дії порушенням прав громадян України: коментар юриста

Український адвокат Ростислав Кравець у коментарі ТСН.ua зазначив, що таке рішення порушує не лише права громадян України, а й положення Женевської конвенції і міжнародні зобов'язання України.

"Фактично Україна продемонструвала всьому світу, що громадяни України, які перебувають за кордоном, позбавлені її захисту. І вони позбавлені частини консульських послуг, які вони зобов'язані отримувати за міжнародними договорами", - каже юрист.

Також читайте Важкий період почнеться вже у травні: Зеленський і Буданов попередили українців

За його словами, це дуже неприємний аргумент для військовозобов'язаних чоловіків, які планували повернутися до України. Тепер вони навряд це зроблять.

"Тому, що вони бачать, що навіть за кордоном Україна намагається розглядати своїх громадян як кріпаків, а не як вільних громадян. І, по-друге, я вважаю, що ті особи, які звернуться з відповідними позовами до судових інстанцій, зокрема до міжнародних, мають всі шанси довести, що така заборона, таке тимчасове призупинення, було не співмірним із ситуацією, яка є в Україні. І фактично вона порушує права і взяті на себе гарантії дотримання прав громадянина України. Це свідчення того, що з правами в Україні вкрай важко", - зауважив адвокат.

Ростислав Кравець також додав, що ніхто не буде депортувати громадян України, навіть за порушення правил військового обліку.

Як отримати військово-обліковий документ за кордоном

через електронну адресу;

телефоном;

через консульство під час отримання консульських послуг.

Для яких консульських послуг, ця норма не застосовується:

під час оформлення посвідчення на повернення до України;

під час надання консульських дій щодо дітей громадянина України;

другий з батьків цих дітей є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Читайте також провідні новини дня: