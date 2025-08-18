Контрабанда, схеми на мобілізації та війні: Львівська митниця втрапила у гучні скандали

Львівські митники втрапили у черговий скандал

Львівська одна із найбагатших митниць в Україні. Тут щомісяця крутяться мільярди. І це лише офіційно

Неофіційно — це якщо не мільярди, то точно — десятки мільйонів. Митники — і в темі, і в долі

Одну із партій контрабанди, наприклад, чисто «випадково» віз такий собі Михайло Семеряк

Він, що також чисто «випадково», є дядьком заступник начальника відділу митних інформаційних технологій Львівської митниці — Дмитра Семеряка

Ще один випадок: попався Євген Чернюк, державний інспектор управління контролю митної вартості Львівської митниці. За даними слідства, митник отримував «відкати» від представників комерційних структур за нестворення штучних перешкод та незбільшення митних платежів під час ввезення іномарок в Україну.

По цій справі СБУ проводило обшуки у головного митника Львівщини Андрія Кузніка. В нього вилучили телефон та схоже описали весь елітний алкоголь

Після такого шуму, здавалось би, контрабандні схеми повинні були б зупинитись. Бодай на деякий час. Але погоня за золотом схоже не знає меж: на Львівській митниці продовжують існувати старі та вигадуються нові корупційні схеми, які наносять шалені збитки бюджету. Як вони працюють та хто їх реалізовує — у розслідуванні проекту Хапуга.UA.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БРУДНА БІЛИЗНА львівських митників! МУТКИ та бізнес дружини головного МИТНИКА НА ГОЛОВУ не НАЛАЗИТЬ

Схеми на гуманітарній допомозі

Контрабандисти спільно з митниками швидко підлаштувались під тенденції воєнного стану. В цей складний для країни час вони збагачуються на святому: на гуманітарній допомозі

Раніше була інформація, що Держмитслужба спільно з Міноборони виявили численні факти незаконного ввезення в Україну авто і комерційних товарів

Схема, коли імпорт цивільних машин маскують під військові, уже встигла застаріти. Значно нахабніша афера — ввезення контрабанди під егідою псевдо благодійних фондів. І журналісти знайшли щонайменше два таких фонди

Андрій Лазірко — лікар зі Львова. А разом з тим — засновник благодійного фонду «Діабет — це не вирок». Офіційно фонд уже не здійснює жодної діяльності. Однак, за даними проекту Хапуга.UA, лише в цьому році цей фонд 8 разів завозив на себе різні товари. А останню партію взуття було затримано 23 липня

Журналісти спробували поцікавитись кому та які саме товари завозив цей благодійний фонд. І спочатку лікар Андрій Лазірко погодився це розповісти. Але після цього дзвінка він не брав слухавку і відписав: «Не можу зустрітися, трохи маю справ по роботі. В лікарні. Вибачайте».

Хоча до цього, нагадую, він сказав, що у нього — вихідний.

Ще один фонд, який веде дуже загадкову діяльність, це — благодійний фонд «Ворогам на зло», який створений лише 5 місяців тому. За цей час на адресу фонду завезли 22 тонни кави, 2 з половиною тонни запчастин та 7 тонн «кіндерів».

І лише тоді, коли на фонд завозили жіночі куртки, товар затримали. Це було місяць тому.

Фонд зареєстровано у Києві, Бориспільська 10. Однак тут про нього ніхто нічого не чув.

Фонд «Ворогам на зло» поєднаний номером телефону із ще одним фондом — «Юнайтед Хартц».Він зареєстрований ось у Києві. Але і про його існування тут також не чули. Ним, більше того, уже цікавились правоохоронці.

Що про скандали каже керівник митниці Андрій Кузнік

Чому Львівська митниця пропускала каву, «кіндери» та одяг для підозрілих фондів? Відповідь мав би знати начальник Львівської митниці Андрій Кузнік.

Пан Кузнік — колишній співробітник СБУ, у митних схемах не новачок. Він очолює Львівську митницю майже 2 з половиною роки. І схоже, у місті Лева йому, киянину і його родині, дуже сподобалось. Тут у його дружини пішов б’юті-бізнес. Дохід за минулий рік — 4 мільйони. А вже в цьому році вона купила у Львові і нову квартиру: перше власне житло в кредит.

Андрій Кузнік

Із «цікавих» моментів в декларації головного митника Львівщини — дві ділянки в Карпатах, куплені за 7 та 9 тисяч гривень. На їх підозріло дешеву ціну журналісти звертали увагу ще торік.

Готівкою Кузнік зберігає 72 тисячі доларів, а його дружина — майже 70. Непогані заощадження як екскерівника Рівненської митниці та колишнього співробітника СБУ.

Але повернемось до благодійних фондів. Кузнік запевняє — і радий би завадити, але в цьому плані у митниці обмежені повноваження.

«У нас ця проблема виникає у зв’язку з тим, що у митниці, у державної митної служби, немає прав оперативно-розшукової діяльності», — каже він.

Тут більше питання до Міністерства соціальної політики, заявляє митник.

Ще одне гостре питання — це фіктивний імпорт безпілотників. Відповідна стаття завірусилась в інтернеті. З’явилась і загадково зникла з багатьох телеграм каналів та видань.тВ цих статтях в корупції звинувачують перших осіб кількох регіональних митниць і Кузніка в тому числі. Надається цілий список компаній, які можуть бути причетні до контрабанди

Андрій Кузнік сухо коментує: «Ми розуміємо ці підприємства, деякі ми вже перевіряємо тим чи іншим шляхом, робимо запити на польську сторону, щоб це перевірити».

А от сухо коментувати таку новину уже не вийде: ДБР викрило інспекторку Львівської митниці, яка власним авто вивезла до Польщі чотирьох чоловіків призивного віку. Цю схему крутила звичайний інспектор Львівської митниці Мар’яна Миронова

Тепер вона звільнена і чекає на суд. Однак її звільнення доволі запізніле. В 2021 їй вже оголошували підозру. Тому головне питання: як вона втрималася на роботі так довго. І конкретної відповіді немає

«Дивіться, у мене 1300 співробітників, сама велика митниця, я за кожного не можу відповісти апріорі», — каже Андрій Кузнік.

На даний момент на Львівській митниці досі працює близько 20 людей із підозрами і їх чомусь не поспішають звільняти

«Я не можу звільнити людину, у якої з третього разу при обшуку знайшли кошти», — каже Андрій Кузнік.

