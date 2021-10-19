Контрабанда з Росії: далекобійник через кордон намагався провезти майже 150 кг червоної ікри

Водія притягнуть до адміністративної відповідальності.
Червоної ікри на понад 250 тисяч гривень намагався ввезти до України білоруський далекобійник.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 19 жовтня.
Затримали його прикордонники на Житомирщині на міжнародному пункті пропуску "Виступовичі". Під час перевірки прикордонники побачили в причепі сім ємностей з лососевою ікрою вагою близько 150 кілограмів.
З'ясувалось, що ікра вироблена в Росії. А 35-річний білорус везе вантаж до України без документів. Ікру вилучили, а водія тепер за порушення митних правил притягнуть до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, одеські прикордонники затримали мікроавтобус, забитий цигарками. Житель міста Роздільне перевозив майже 40 тисяч пачок, які потрапили до України як контрабанда.