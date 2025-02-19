Контракт 18-24 за мільйон: у Зеленського розповіли, скільки охочих долучитися до війська

За кілька днів після оголошення про новий річний контракт для молоді 18-24 роки бажання долучитися до війська виявили близько десяти тисяч осіб.

Про це розповів екскомбриг 93 ОМБр ЗСУ, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в екслюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

На його думку, десять тисяч звернень за кілька днів – це непоганий результат. Паліса наголосив, що контракт 18-2 – це не завершення реформ рекрутингової системи, а швидше початок.

“Тому що контракт 18-24 – це перша стадія, в якій ми на добровільній основі даємо можливість молодим громадянам

приєднатися до Збройних сил України. Це пілотний проект, до якого залучені поки що лише шість бригад. Одна морської піхоти, одна ДШВ і чотири сухопутних військ”, – розповів Паво Паліса.

За його словами, це необхідно для того, щоб на кожному напрямку, на кожній бригаді протестувати всі елементи.

“Від того моменту, як громадянин звертається з заявкою – до того моменту, коли він попадає в військову частину, отримує перший виплати, стає на всі види забезпечення, розпочинає свою підготовку. Ми плануємо відслідковувати всі моменти протягом всього контракту для того щоб, якщо ми десь допустили помилку у підготовці, в організації забезпеченні виплат, ми мали можливість всі ці речі умовно “допиляти” і поправити. Тому на шести бригадах це зробити, очевидно, легше, ніж на сотні”, – пояснив заступник керівника ОП.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ З 18 ТАКИ ПОЧАЛАСЯ?! Чому не всім ЗАПЛАТЯТЬ ПО МІЛЬЙОНУ? Нові КОНТРАКТИ ЗСУ | ПАЛІСА

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