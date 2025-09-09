ТСН у соціальних мережах

"Контрактник" втік з армії, повернувся до цивільного життя і намагався виїхати за кордон: його покарали

На суді військовий провину заперечував, проте відмовився свідчити.

Військовий втік з армії і намагався виїхати за кордон. Ілюстративне фото / © ТСН

У Дніпропетровській області до 5 років позбавлення волі засудили молодшого сержанта, який самовільно покинув військову частину.

Про це йдеться у вироку Дніпровського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, підсудний — це військовий за контрактом, який служив в армії від 2021 року.

Він 4 серпня 2023 року самовільно покинув військову частину та повернувся до цивільного життя. 11 червня 2024 року молодший сержант намагався виїхати за кордон, проте його затримали.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що відмовляється свідчити на суд. Зазначив, «що пішов у СЗЧ за станом здоров`я. Краматорське ДБР його вимоги щодо стану здоров`я проігнорував. На лікування його ніхто не направив. Вважав справу сфальсифікованою». Проте як саме — підсудний доказів суду не надав.

Свідок на суді повідомив, що раніше він служив із підсудним. Він наголосив, що спочатку чоловік був сумлінним на службі, проте згодом його психологічний стан змінився.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Запоріжжі через дезертирство до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого військового НГУ.

