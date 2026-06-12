Контракти на 10 місяців, відстрочка та до 460 тисяч гривень зарплати: що відомо про реформу ЗСУ

В Україні обіцяють зміни у ЗСУ / © Associated Press

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В Україні офіційно стартувала наймасштабніша та найочікуваніша реформа Сил оборони за весь час повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський анонсував кардинальні та революційні зміни в структурі армії, запровадження абсолютно нових типів контрактів із чіткими термінами служби та рекордне фінансове забезпечення для передової. Відтепер українські піхотинці на першій лінії фронту стають одними з найвисокооплачуваніших бойових фахівців у світі, отримуючи в середньому по 300 тисяч гривень на місяць.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

Як розраховуватимуть виплати на передовій

Головний та найбільш відчутний маркер розпочатої реформи — це тотальний перегляд грошового забезпечення військовослужбовців. За словами керівництва держави, середня зарплата бійця першої лінії від червня 2026 року становитиме 300 тисяч гривень, а максимальний рівень виплат для штурмових підрозділів може сягати 460 тисяч гривень на місяць. У тилових частинах базове забезпечення становитиме щонайменше 30 тисяч гривень.

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Нова система нарахування виплат є абсолютно прозорою, діджиталізованою і залежить виключно від рівня небезпеки та специфіки виконання завдань за принципом: що більше ризику — то вища оплата.

Бойова ситуація / Статус бійця Сума та умови нарахування виплат Базове забезпечення 20 000 гривень фіксованої ставки Перебування на бойових позиціях +10 000 гривень за кожен день Ударно-пошукові (диверсійні) дії +20 000 гривень за один день Прямий штурмовий день +40 000 гривень за одну добу

«В держави є необхідний ресурс, щоб суттєво збільшити виплати в армії — мінімум 30 тисяч гривень у тилу. Чим більше саме бойових завдань виконує воїн, тим вищим буде рівень його виплат. Ми впроваджуємо нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців — 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії фронту. Кабінет Міністрів уже затверджує конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати виплачувати вже протягом червня», — заявив Володимир Зеленський.

Паралельно з цим суттєво збільшуються посадові оклади для українських бойових командирів усіх ланок, що має створити потужний позитивний стимул для збереження унікального управлінського досвіду в армії.

Чіткі терміни: три типи контрактів та гарантована відстрочка

Друга фундаментальна зміна стосується термінів служби, відсутності чіткості в яких раніше найбільше лякала суспільство. В армії запускаються три абсолютно нові типи контрактів із фіксованим часом перебування у лавах ЗСУ та залізобетонною, юридично гарантованою відстрочкою від подальшої мобілізації після їхнього успішного закінчення.

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Піхотно-штурмовий контракт: створюється виключно для піхотинців, штурмовиків, снайперів та бійців підрозділів розвідки. Його термін становить всього 10 або 14 місяців на вибір. Після завершення — гарантоване звільнення в запас та тривала відстрочка.

Бойовий контракт: підписується з військовослужбовцями всіх інших бойових посад (артилерія, танкісти, ППО, оператори важких БПЛА). Термін дії — 24 місяці .

Базовий контракт: розрахований на забезпечення життєдіяльності армії (логістичні маршрути, штабна робота, технічні служби забезпечення). Термін — 24 місяці з офіційним правом добровільного переходу на бойовий контракт за бажанням бійця.

«Контракти будуть детально пропрацьовані так, щоб у кожної людини була абсолютна чіткість часу: контракт на 10 місяців, 14 чи 24 місяці, а також конкретні умови й чіткі, гарантовані державою відстрочки. Окрім цього, для тих захисників, які служать найдовше від самого початку і провели найбільшу кількість часу в запеклих боях, уже до кінця цього року розпочнеться планомірне, поступове звільнення зі служби додому», — заявив Зеленський.

Контроль безпеки «Mission Control» та залучення іноземних легіонерів

Для того, щоб гарантувати прозорість нарахування нових великих грошей та мінімізувати бюрократію, Міноборони впроваджує цифрову систему трекінгу бійців під назвою «Mission Control». Цей комплекс дозволить командуванню в реальному часі бачити точне перебування кожного солдата на карті, миттєво фіксувати локацію поранених для евакуації та автоматично, без стосів паперових рапортів, нараховувати бойові «штурмові» кошти.

Ще одним сенсаційним кроком реформи стало відкриття українського ринку рекрутингу для іноземних добровольців через офіційні приватні компанії. Керівництво держави поставило амбітну мету — за рахунок професійних закордонних легіонерів та ветеранів іноземних армій укомплектувати понад половину всіх штурмових посад у підрозділах, знизивши навантаження на українських мобілізованих.

Паралельно спрощується внутрішня логістика для діючих військових — у популярному застосунку «Армія+» запускається функція автоматичного переведення між різними військовими частинами в межах однієї ділянки фронту, що прибирає місяці узгоджень та суб’єктивний фактор комбригів.

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Вікно можливостей для СЗЧ та аналіз за 160 показниками

У межах підвищення бойової ефективності Генеральний штаб запроваджує щомісячний аналіз діяльності бригад за більш ніж 160 специфічними показниками. Це дозволить оперативно виявляти слабкі місця в управлінні, масштабувати успішний досвід кращих командирів та, найголовніше, максимально берегти життя особового складу.

Також держава відкриває унікальне тимчасове «вікно можливостей» для військовослужбовців, які раніше через психологічне виснаження чи конфлікти самовільно залишили свої військові частини (СЗЧ). Тепер таким громадянам офіційно дозволено добровільно повернутися на службу без кримінальних наслідків. Ба більше, їм надається право самостійно обрати новий підрозділ, лінію фронту та безпосереднього командира, з яким вони готові продовжувати захищати країну.

Військове керівництво розраховує, що кожен елемент цих масштабних інновацій, який впроваджуватиметься впродовж літа, продемонструє свою високу ефективність на полі бою вже найближчим часом. Детальні інструкції та роз’яснення щодо кожного пункту Міністерство оборони обіцяє оприлюднити найближчими днями.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 З АЛЛОЮ МАЗУР! Початок вступу України в ЄС?! Крим відрізали від РФ!

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