Контрнаступ на Херсон: військовий експерт пояснив, що це означає для Кремля

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що звільнення окупованого Херсона може бути або тригером для того, щоб посипалася уся оборона РФ, або це буде перший етап початку контрнаступальної операції ЗСУ.

Як додав експерт, на сьогодні російська армія розривається між Донбасом та Херсоном, оскільки немає достатньо уже ресурсів для одночасного захоплення цих територій.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в інтерв’ю телеведучій на "1+1" Наталії Мосейчук у середу, 20 липня.

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"Херсон може бути або тригером для того, щоб посипалася уся оборона РФ, або це буде перший етап початку контрнаступальної операції наших військ. Чому? Тому що ліквідація правобережного угруповання російських військ - це буде емоціонально-військова перемога України над Російською Федерацією. Тому, до речі, Росія на сьогодні розривається між двома напрямками: Донбасом і Херсоном. Вони не знають, куди кидати війська, а додаткових сил у них на сьогодні немає", - зауважив Жданов.

Він звернув увагу, що для України умови на Херсонщині склалися дуже привабливі. За його словами, українські захисники можуть відрізати правобережне угруповання армії РФ і потрохи його "знекровлювати" та витісняти".

"Але далі буде такий великий рубіж, як річка Дніпро, оскільки ним відрізається південна Україна, яку, якщо звільняти, то треба буде заходити тільки з півночі. Форсувати Дніпро для нас буде дуже проблематично. Хоча все буде залежати, як буде відступати російська армія", - сказав Жданов.

Нагадаємо, раніше аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов висловив думку, що контрнаступ ЗСУ буде дуже непросто стримати за двох умов. Перша - якщо Україна підготує або застосує наявні резерви. Друга - якщо вдасться знищити один чи два з трьох мостів у Херсонській області.

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