Контрнаступ на Запоріжжі: воїни ЗСУ показали відбиті позиції та розповіли про ситуацію на фронті

На Токмацькому напрямку у Запорізькій області тривають важкі бої. Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ бомбами, артилерією, з танків та мінометів. Позиції 65-ої бригади ЗСУ нагадують невеликі підземні поселення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Який вигляд мають відбиті російські позиції

Токмацький напрямок окупанти нещадно обстрілюють, тут безперервно літають ворожі дрони та корегують удари по захисниках України.

"По всьому периметру українського вклинення у лінію оборони противника московити цілодобово б’ють: з мінометів, танків та артилерії! Фактично, по своїм - колишнім, втраченим позиціям", - каже кореспондент ТСН Олександр Моторний.

Зараз воїни 65-ої механізованої бригади перебувають на першій позиції, з якої вдалося вибити ворога на самім початку українського наступу на півдні Запоріжжя.

Запорізький напрямок фронту

Для “Гріна”, звичайного піхотинця, то був - дебют у ролі штурмовика. Він каже, що зайти на ворожі позиції їм вдалось з другої спроби, коли активізувалась українські танки. Проте окупанти не здавались та відстрілювались до останнього, влаштувавши ближній бій.

"Метрів 800, протяжністю, ця лінія траншей, бліндажів та вогневих точок, вочевидь, мала стати - нездоланною, для сил оборони України. Адже готували її окупанти - дуже ретельно. Буквально на кожному кроці схрони зі зброєю, у даному випадку ящики з кумулятивними снарядами для ручного протитанкового гранатомета. Фактично, вся позиція, метрів 800 - електрифікована. Деінде, бліндажі у три накати", - зазначає Олександр Моторний.

Серед мотлоху наші військові знайшли російські бронежилети, амуніцію, ящики з протигазами та запас продуктів. Глибоко під землею виявили десятки спальних місць.

Відбиті російські позиції

Окупанти скидають КАБи на ЗСУ

Ворожа бомбардувальна авіація, розповідають воїни 65-ої бригади, це нині - щоденна загроза на Токмацькому напрямку. Їх намагається дістати фронтова українська ППО. Та російські бомбардувальники летять дуже високо

Кожна їх поява у небі, відбувається за однаковим алгоритмом: підхід, набір висоти, запуск бомб.

Керовані авіабомби окупанти кидають і по прифронтових містах та селах. Але останні кілька тижнів, КАБи - десятками вибухають, просто на позиціях українських військових.

"Тактика, ну це просто караул! Щоби по піхоті стріляти КАБами", - каже військовий "Борсук".

Ворог має перевагу у небі, кількості багнетів та артилерії. Це нерівна, цілодобова, жахлива і виснажлива війна за кожне поле та найменшу посадку.

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Нагадаємо, як бойові вертольоти ЗСУ стримують наступ окупантів на Донеччині.

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