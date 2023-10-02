Контрнаступ на Запоріжжі: журналіст заявив про "кульмінацію боїв біля Роботиного і Вербового"

За словами Цаплієнка, російські так звані військові "блогери" увімкнули "режим мовчання" навколо Вербового.

З передової повернувся наш кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко, який розповів про ситуація на фронті та про перебіг контрнаступу на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться в ТСН.Тижні.

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На думку Цаплієнка, ЗСУ наближаються до кульмінації боїв біля Роботиного і Вербового.

"У Мережі з’явилися відео, як українські солдати перетинають лінію так званих "зубів дракона" на "лінії Суровікіна". Є ще цікаве відео, як російський безпілотник "бомбить" окопи, де до того були російські військові. Тобто, це означає, що там їх немає. Ці окопи – приблизно за кілометр на захід від села Вербове. Воно стає ключовою точкою", – каже журналіст.

Він робить такі висновки з того, що російські так звані військові "блогери" увімкнули "режим мовчання" навколо Вербового. Вони практично перестали інформувати про дії окупантів на цій ділянці фронту, що може вказувати на режим цензури. Цаплієнко припускає, що росіяни, ймовірно, перекидають сюди резерви.

"Окупанти вважають, що кульмінація літньої кампанії наближається, і хочуть використати свою головну перевагу — кількісну. Для нас ситуація непроста. Напрямок на Токмак – вихід на залізничний вузол, через який ворог хоче зв’язати Росію, Донбас і Крим.

Прорив у бік Токмака залишається неясною перспективою. Нестача засобів розмінування не дає нам можливість створити достатньо широкі коридори в мінних полях", – говорить журналіст.

Проте ЗСУ продовжують рухатися вперед, каже Цаплієнко..