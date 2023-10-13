Контрнаступ на Запорізькому напрямку: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію в Роботиному та резерви РФ

У Запорізькій області на Токмацькому напрямку відбуваються тяжкі бої. Окупанти підтягнули сюди щонайменше дві десантно-штурмові дивізії та регулярно обстрілюють ЗСУ з усього, що тільки є - безпілотниками, авіабомбами та артилерією.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

На Токмацькому напрямку зараз пекло. Тут стоять воїни 65-ої механізованої бригади, яку створили під час війни.

Впродовж усього українського вклинення у ворожу оборону на Токмацькому напрямку: від самого краю західного флангу, трохи правіше й вище Копанів; на самім вістрі українського наступу навколо Роботиного й аж до найсхіднішої ділянки - вздовж автошляху на Маріуполь, окупанти підтягнули шалену кількість резервів. Бійці кажуть, що кожна посадка дається страшною ціною.

Та найважче, визнають воїни 65-ої бригади, нині - на прямій, завдовжки трохи більше 10 кілометрів. Саме там, де українське військо, ціною неймовірних зусиль та важких втрат вийшло, а де-інде і прорвало перші позиції головної лінії оборони окупантів на Токмацькому напрямку.

Обстріли на Запорізькому напрямку

"Приблизно з інтенсивністю 1-2 на хвилину, тут лунає такий - потужний, дуже неприємний свист. Це летять у наш бік важкі ворожі снаряди. А от там, де зараз здіймаються чорні дими - Роботине. Номінально, воно є українським, навіть наші воїни просунулися вперед, у бік Новопрокопівки. Але, фактично, село постійно перебуває під потужним, ворожим артилерійським вогнем", - каже кореспондент ТСН Олександр Моторний.

"Оцей от такий от великий клин, що пішов туди, це все брала 65-та бригада. Вона його контролює. Оце от наш фланг, отам от за Роботино, в самому Роботино - і за Роботино туди в напрямку Новопрокопівки - батальйон наш стоїть. Це зона штурму і наступу Запорізького, який ми зробили", - каже Сергій Скібчик, офіцер служби зв'язків з громадськістю 65-ої бригади.

Офіцер "Ліга" розповідає, що в Роботиному зараз дуже небезпечно - ворог обстрілює з усього.

"Роботине - така сіренька зона. Тому доводиться бути такими, більш спритнішими, більш активнішими", - каже “Ліга”, офіцер 65 ОМБр.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 20:00 за 13 жовтня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, як люди в Чорнобаївці виживають під постійними обстрілами

Читайте також: