“Контрнаступ пішов не за планом”: Дикий про те, яка ситуація зараз на фронті

Контрнаступ України не пішов по тому задуму, який був оголошений військовим командуванням у вересні минулого року.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні “Айдар” Євген Дикий.

“Бо з того, що ми запитали у вересні, нам дали одну третину і аж приблизно у вересні 2023-го. От танки Abrams цьому яскравий приклад. Їх було обіцяно минулої осені — вони приїхали цієї осені. Я б процитував генерала Бена Годжеса, колишнього командувача сил США в Європі, який прямо заявив, що з таким ресурсом, який нам надали, його б армія навіть не почала наступ”, — розповів Євген Дикий.

А Україна його не просто почала, а весь літньо-осінній період була саме активно наступаючою стороною, каже військовий аналітик.

“І в ході цього малого того, що ми звільнили якісь клаптики територій, питання не в цьому. Питання в тому, що ми все ж таки оці російські укріплення, які вони дев’ять місяців будували, половину з них обнулили. І зараз перебуваємо в середині другої лінії з тих трьох, що вони набудували. Так, вони не посипались, але вони поступово прогинаються”, — вважає Євген Дикий.

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