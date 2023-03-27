Контрнаступ Росії: експерт спрогнозував, де окупанти можуть піти в атаку і чим це закінчиться

Російські окупанти можуть спробувати здійснити контрнаступ на лінії Кремінна-Лиман-Сватове-Куп’янськ, проте він не буде успішним.

Про це розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко

"Вони накопичували свій ресурс для наступу з кінця 2022 до початку 2023 року саме на цьому плацдармі для того, щоб розпочати приблизно до 24 лютого наступальні дії по лінії Кремінна-Лиман-Сватове-Куп’янськ. Вони його не розпочали через те, що було багато природних факторів, коли було нераціонально та неефективно здійснювати контрнаступ. Але сили та засоби були сконцентровані по лінії Р-66 та постійно знаходились під вогневим впливом з боку ЗСУ. Отже навіть тоді, коли вони не знаходились в якихось активних наступальних діях, вони втрачали велику кількість особового складу та техніки", - пояснив Коваленко.

Експерт вважає, що росіяни можуть спробувати почати наступ на цій ділянці фронту, проте він ймовірно буде безуспішним.

"На сьогодні це вже не той потенціал, який у них був два місяці тому, але вони будуть намагатися вести ці наступальні дії і це не матиме достатньо сильного ефекту, тому що там невигідні для них умови — вони знаходяться в низині, ландшафті, який повністю прострілюється. Наступальні дії саме на таких локаціях, це самогубство. Якщо вони розпочнуть саме наступальні дії, для них це буде кінець того ресурсу, який вони накопичували. Більш ефективніше їм було б займати оборонні позиції, тобто тримати оборону. Але я розумію, що там є накази від їхнього генералітету — йти в атаку, захоплювати нові території. Тому, мені здається, найближчим часом цей ресурс буде нівельований без якогось високого коефіцієнту корисної дії. Після цього може розпочатися навіть на цьому плацдармі щось цікаве вже з боку ЗСУ", - наголосив експерт.

Нарівні з цим є інформація про те, що росіяни хочуть захопити Куп’янськ, який є важливим логістичним вузлом. Такий загрозливий сценарій у цьому контексті відкидати не треба, тому що такі ризики є завжди, зазначив Олександр Коваленко.

"Для росіян це основний план — від Кремінної до Лиману, від Сватово до Куп’янська. Тобто захопити всю цю лінію від Лиману до Куп’янська — це лінія лівобережжя річки Оскіл. Тобто вся ця лівобережна частина Харківщини річки Оскіл. Тому це досить загрозлива ситуація, але питання в іншому. Плани такі є, можливості їхньої реалізації росіяни не мають. Так, вони можуть розпочати наступ, вони можуть імітувати наступальні дії, штурмові дії, але по кожній локації в них свої проблеми", - вважає Коваленко.

Військовий експерт наголосив, що на Харківщині уже створені лінії оборони ЗСУ.

"По цій частині було сформовано після звільненні Харківщини лінію оборони, де готові зустрічати російських окупантів. Тому коли вони намагалися, наприклад, просуватися в напрямку Дворічного для виходу на Куп’янськ, то вони зустрічали з закритих позицій відповідь. Вони, наче на долоні, знаходяться на відкритому просторі і по ним ведеться вогонь. Росіяни дуже швидко втрачають свій наступальний потенціал. Я на цьому плацдармі не бачу реального ризику, щоб їхня наступальна операція мала якийсь масштабний успіх", - вважає експерт.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти спрямовують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

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