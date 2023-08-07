Контрнаступ ЗСУ дійсно відстає від графіка: австрійський експерт, пояснив, що пішло не так

Купер визнає, що український контрнаступ відстає від графіка, бо його модифікували в інший тип операції.

Український контрнаступ дійсно відстає від графіка, але на це є об'єктивні причини.

Чому не вдалося одразу протиснути російську оборону і на які результати чекати далі, пояснив австрійський військовий експерт Том Купер в інтерв'ю ТСН.ua.

Російська військова доктрина

За словами експерта, класична російська військова доктрина говорить про захист на глибину.

"Це означає, що ви розгортаєте глибоке мінне поле, свої війська, ворог атакує, відчуває виснаження, якщо ви можете затримати його на першій лінії оборони, добре; якщо ні, відходите на другу лінію тощо. Росіяни завжди навчають своїх офіцерів це робити", – каже Купер.

За його словами, зараз перший ряд мінних полів є для росіян першою лінією їхньої оборони. І окупанти наполегливо намагаються не дати українцям взагалі нічого звільнити.

Що робив би Захід у такому разі

"Рішення Заходу в такому разі було б "простим". Захід, особливо НАТО, два місяці б бомбив росіян: їхні штаби, протиповітряну оборону, склади постачання… Для цих п’яти етапів є спеціальний план: ви починаєте з ППО, переходите до командних вузлів, системи постачання, а потім поки не знищите стільки з них і не деморалізуєте їх до такого ступеня, коли ваші наземні війська просто зайдуть, як у Кувейті в 1991 році", – зазначає аналітик.

Що вирішили робити українці

За інформацією Купера, протягом першого приблизно тижня контрнаступу, від 4 до 8 чи 9 червня, кілька українських бригад намагалися повторити те, що вони робили на навчаннях, але без цих двох місяців бомбардувань.

Українські сили пішли важкою технікою й намагалися розчистити смуги через російські мінні поля, які виявилися набагато щільнішими. Експерт пояснює, що не можна було це зробити тихо й непомітно для ворога.

"Як тільки українці починали це робили, росіяни обстрілювали ваші війська протитанковими керованими ракетами. І який би транспортний засіб не зупинявся через пошкодження міною чи протитанковою керованою ракетою, він ставав ціллю російської артилерії чи безпілотників", – зазначає Куперт.

Чому не спрацював початковий план ЗСУ

"Це не спрацювало. Чому? Що передало НАТО? 60 Leopards і 120 Bradley? На одну бригаду НАТО цього вистачать, але не на всю українську армію, тому це і не могло працювати", – говорить експерт.

Що відбувається зараз

Купер визнає, що український контрнаступ дійсно відстає від графіка.

Але він вважає, що Україна навіть не намагається зараз просуватися, провокуючи росіян на контратаки, "що просто ідеально".

"Росіяни мінують навіть свої позиції, свої окопи. Проте, щоб зробити такий рейд, підійти до однієї з російських позицій, українці мають розчищати смуги через мінні поля, а ці мінні поля надзвичайно щільні. І, розчищаючи, вони вразливі, відкриті, бо роблять це зазвичай на відкритих полях.

Це означає, що ворог, особливо з сучасними високотехнологічними камерами, може зафіксувати навіть рух одиночних військ на відстані 1-1,5 км. Тож українці в свою чергу мають розмістити своїх снайперів, протитанкові керовані групи та весь час прикривати вогнем свої групи розмінування. У той же час артилерія повинна вражати російську артилерію, протитанкові керовані ракети тощо. Тому це дуже складний вид операції", – пояснює експерт.

За його словами, ЗСУ не наступають, а провокують росіян на контратаки. Щойно росіяни йдуть в контратаку, їх вражають касетними боєприпасами й та знищують.

"Дійсно, їх вбивають по дві роти в день. Це 400 військових, іноді три роти на день, 600 військових. Кожен день убиті, поранені, зниклі безвісти, полонені, що завгодно", – описує втрати ворога Купер.

Чого бояться росіяни

"Що українці продовжать наступ на південь у напрямку Старомлинівки. Тож наразі вони намагаються якомога більше укріпити цей район, бо їхні війська там деморалізовані й розбиті", – каже Купер.

Експерт пояснив, що контрнаступ відстає від графіка, бо його модифікували в інший тип операції, коли ЗСУ вишукують способи завдати великих втрат російським військам.

Раніше Том Купер розповів, чи має Польща має відкривати вогонь по повітряних цілях РФ та Білорусі.

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