Контрнаступ ЗСУ відбувається щодня: експерт провів паралелі зі звільненням Харківщини

Удари захисниками України по живій силі, техніці та озброєнню окупантів є елементами контрнаступу. Саме такі дії передували деокупації Харківщини.

ЗСУ проводять контрнаступальну операцію на лівобережній Херсонщині, на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині, однак наразі це не активна фаза цієї операції.

Це в інтерв’ю ТСН.ua пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він розтлумачив, чому насправді український контрнаступ відбувається щодня.

"Контрнаступ зараз відбувається. Він кожного дня відбувається насправді. Багато хто не розуміє, що відбувається в зоні бойових дій. Коли ми кажемо "контрнаступ", то усі собі уявляють те, що, наприклад, відбувалося в Харківській області: коли Збройні сили України за півтора тижні фактично звільнили 8,5 тисячі квадратних кілометрів територій. От ніби це і є контрнаступ. Але як саме це сталося? Ці півтора тижні контрнаступальної операції мають назву – активна фаза. Але до цієї активної фази по всій окупованій частині Харківської області завдавалися регулярні удари артилерією, реактивними засобами ураження та іншими по об’єктах російських окупантів. Все це було елементами контрнаступу", – розповів Коваленко.

Коли ж настане активна фаза контрнаступу – знають лише в Генштабі ЗСУ.

"І саме зараз ми можемо спостерігати, що ці елементи (контрнаступальної операції – ред.) відбуваються на лівобережній Херсонщині, в Запорізькій області, на Луганщині, Донеччині і іноді навіть щось там трапляється на тимчасово окупованому півострові Крим. Отже, фактично сам по собі контрнаступ не закінчився, він продовжується. Питання – в іншому: коли саме і де саме настане активна фаза? На це питання мають відповідь виключно в Генеральному штабі ЗСУ", – розповів військово-політичний оглядач.

Він також спрогнозував, що на Донеччині ЗСУ ще довго перебуватимуть в обороні.

"Я можу сказати, що Донецька область – це ще довго буде територія оборони. Це буде плацдарм, де ЗСУ будуть тримати оборону та не переходити саме в той формат, який усі називають контрнаступом. Хоча в якомусь сенсі ці дії також виконуються у своїй окремій фазі і на донецькому плацдармі", – зауважив експерт.

Коваленко прокоментував оцінки аналітиків Інституту вивчення війни про те, що Росія не має сил для захоплення понад 11 300 кв. км неокупованої Донеччини.

"Те, що Путін переоцінив можливості своєї армії на Донецькому напрямку, – та й взагалі не лише в Донецькій області, – а взагалі критично для себе переоцінював можливості російської армії, коли розпочинав вторгнення в Україну", – сказав оглядач.

Нагадаємо, в січні очільник військової розвідки України Кирило Буданов заявляв, що навесні ЗСУ планують серйозний контрнаступ на всій території від Криму до Донбасу.

Проте перед контрнаступом українським військам ще належить знищити багато об’єктів російських окупантів на передовій і в тилу. Про це теж заявляли в розвідці. Відтак, Україні потрібні танки, БМП та важке озброєння, зокрема далекобійна артилерія.

На думку майора запасу та ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, українські війська підуть у контрнаступ після того, як відіб’ють новий наступ Росії. За цей час ЗСУ отримають західну техніку і зможуть вдаватися до рішучіших дій.

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