Контрнаступ ЗСУ: Жданов назвав місяць та розповів, від чого "росіян рве на шматки"

До початку українського контрнаступу по всьому фронту триватимуть позиційні бої і головне завдання Сил оборони – виснажити противника в цих боях.

Контрнаступ України може розпочатися у травні, вважає військовий експерт Олег Жданов. А до того часу війна буде позиційною.

Про це Жданов розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"Ми зараз перебуваємо в такій ситуації, коли ми смакуємо ту інформацію, яку вкинули в міжнародний інформаційний простір. Захід вже трохи "перетравив" інформацію стосовно контрнаступу. Видання The Economist, на мій погляд, підсумувало будь-які розмови стосовно контрнаступу: вони назвали кількість контрнаступального угруповання, яке начебто ми готуємо, і навіть назвали терміни проведення", – оцінив експерт.

Він продовжив і сказав, що зараз хвиля перейшла на Росію. На сьогодні там розглядається два основних сценарії контрнаступу ЗСУ.

"Очікування смерті набагато гірше за смерть. В Росії зараз саме так. Ми повинні просто смакувати їхню істерику і те, як їх рве на шматки, а вони не знають, що робити. Вони це сприймають як безвихідь і розуміють, що контрнаступ відбудеться. Але не розуміють де, як і коли", – зазначив Жданов.

Він переконаний, що Генштаб ЗСУ "все правильно зробив", та констатував, що інформаційний простір заповнений безліччю варіантів розгортання українського контрнаступу. За словами експерта, в інформпросторі навіть розглядається варіант висадки українського морського десанту в окупованому Севастополі і в Балаклії. Однак в України немає флоту, і це навіть ніхто не враховує.

Де і коли стартує контрнаступ

"А сам Генштаб всередині себе планує цю операцію і готує війська до реального контрнаступу. Де він відбудеться – ніхто не знає. Стосовно термінів, я думаю, що це відбудеться у травні. Тому що нам треба отримати озброєння, сформувати бригади. Що буде відбуватися до того часу на лінії фронту? Я гадаю, буде позиційна війна", – прогнозує Жданов.

Він також не виключає, що до кінця березня Росія протримає свій теперішній наступальний темп, який британська розвідка оцінює так, що "він спадає, сил не вистачає".

"Найближчий резерв вони зможуть підготувати теж не раніше травня, але у якому вигляді – чергових 100 тисяч особового складу? Хоча це, на мій погляд, суттєво не вплине на загальну ситуацію. Тому що вони деградують уплані підготовки військ і техніки, а ми навпаки – нарощуємо", – пояснив військовий експерт.

Він наголосив, що головне завдання українських військ – виснажити противника в позиційних боях.

Нагадаємо, раніше про початок контрнаступу ЗСУ у травні заявляв і радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він додав, що "ключові події відбудуться у 2023 році. Мені здається, що остаточно це буде літо-осінь".

Видання Politico з посиланням на американських високопосадовців теж інформувало про старт контрнаступу у травні. А зараз відбувається активне перекидання техніки на фронт та навчання українських військових.

Джерела Politico також повідомляли, що ЗСУ мають два варіанти: йти на південь через Херсон до Криму або просуватися з півночі на схід, потім на південь, відрізавши для ворога сухопутний коридор.

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