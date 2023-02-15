Контрнаступ ЗСУ: Жданов розповів про два варіанти можливого розвитку подій

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Збройні сили України можуть розпочати контрнаступ у два способи.

Про це він сказав у інтерв’ю ТСН.ua.

"Є два варіанти, на мій погляд. Один варіант – це наступ і відсікання угропування російських військ від кордону Російської Федерації. Другий – розсікання навпіл російського угруповання з виходом на Азовське узбережжя, із Запорізької або Донецької областей. При чому тут поле для діяльності дуже широке, тому що ми у будь якій ділянці фронту, наприклад, від того ж Вугледара до Василівки, можемо почати контрнаступ і вийти на Азовське узбережжя. Неважливо, можемо навіть сьогодні не заходити до того ж Бердянська, чи йти на Маріуполь, наше завдання – вийти на Азовське узбережжя", - вважає експерт.

Жданов підкреслив, що такі дії фактично нівелюють будь які здобутки Російської Федерації у цій війні проти України.

Контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що для повноцінного підготування до деокупації територій держави знадобиться декілька місяців.

Джерела в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що навесні настане переламний момент у війні в Україні. Тоді очікується як наступ російських військ, так і контрнаступ захисників України.

Російський політолог Андрій Піонтковський говорить, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися вже найближчими тижнями, а не до кінця весни, як очікувалося.

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