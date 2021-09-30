Контроль за отриманням субсидій: чому він з'явився та хто ризикує залишитися без виплат

Існують випадки, коли українці вносили неправдиву інформацію в документи для отримання субсидій.
В Україні запровадили державний контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки - виплати субсидій, зокрема.
Хто може залишитися без допомоги в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
"За спрощеної програми отримання жилових субсидій ми частину інформації отримуємо без без людини. Тобто українці не носять довідки про доходи, тарифи тощо. Все отримується в режиі автоматичного обміну. За результатами того, що люди на задекларувала, перевіряється інформація через державний реєстр", - каже представник міністерсва.
За словами Музиченка, бували ситуації, коли людина оформлювала субсидію, а потім робила великі покупки одномоментно. "Щоб запобігати таким ситуаціям у травні цього року вперше 2,5 млн отримувачів субсидій перевірили через державні реєстри. Зараз ті, хто пройшов перевірку, отримують субсидії", - додав він.
Коли людина подає документи на оформлення допомоги, заповнює заяву-декларацію. Важливо, щоб туди була внесена достовірна іформація, бо її перевірять.
"Інакше може бути дуже боляче, якщо постфактум буде виявлено, що людина подала недостовірні дані. Штрафів у нас немає. Натомість передбачене повернення незаконно отриманих розмірів субсидій. Такі випадки бувають", - наголоси Музиченко.
Як повідомлялося, призначення субсидій українці можуть перевірити онлайн. Зробити це можна завдяки Єдиного державному реєстру отримувачів субсидій. Так, знайти Єдиний державний реєстр отримувачів субсидій можна за таким посиланням: https://subsidii.ioc.gov.ua. У пошуку потрібно ввести область, населений пункт, вулицю і номер будинку чи квартири.