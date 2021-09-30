Контроль за отриманням субсидій: чому він з'явився та хто ризикує залишитися без виплат

Контроль за отриманням субсидій: чому він з'явився та хто ризикує залишитися без виплат

Існують випадки, коли українці вносили неправдиву інформацію в документи для отримання субсидій.

В Україні запровадили державний контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки - виплати субсидій, зокрема.

Хто може залишитися без допомоги в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

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"За спрощеної програми отримання жилових субсидій ми частину інформації отримуємо без без людини. Тобто українці не носять довідки про доходи, тарифи тощо. Все отримується в режиі автоматичного обміну. За результатами того, що люди на задекларувала, перевіряється інформація через державний реєстр", - каже представник міністерсва.

За словами Музиченка, бували ситуації, коли людина оформлювала субсидію, а потім робила великі покупки одномоментно. "Щоб запобігати таким ситуаціям у травні цього року вперше 2,5 млн отримувачів субсидій перевірили через державні реєстри. Зараз ті, хто пройшов перевірку, отримують субсидії", - додав він.

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Коли людина подає документи на оформлення допомоги, заповнює заяву-декларацію. Важливо, щоб туди була внесена достовірна іформація, бо її перевірять.

"Інакше може бути дуже боляче, якщо постфактум буде виявлено, що людина подала недостовірні дані. Штрафів у нас немає. Натомість передбачене повернення незаконно отриманих розмірів субсидій. Такі випадки бувають", - наголоси Музиченко.

Як повідомлялося, призначення субсидій українці можуть перевірити онлайн. Зробити це можна завдяки Єдиного державному реєстру отримувачів субсидій. Так, знайти Єдиний державний реєстр отримувачів субсидій можна за таким посиланням: https://subsidii.ioc.gov.ua. У пошуку потрібно ввести область, населений пункт, вулицю і номер будинку чи квартири.

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