Контррозвідувальні заходи у Києві: СБУ зупиняє людей і перевіряє авто – подробиці

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва. Тож будь-якої миті вас можуть зупинити представники СБУ та перевірити документи.

Подробиці в ексклюзиві TSN.ua. розповіла Вікторія Гнатюк.

СБУ в центрі Києва перевіряє всіх

Служба безпеки проводить контррозвідувальні заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях.

"Заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану за безпосередньої участі Управління державної охорони України, Національної поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони міста Київ. Мета – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Це особливо важливо в умовах збройної агресії рф, яка намагається дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні будь-яким способом", - повідомили в пресслужбі СБУ.

Що перевіряє СБУ?

В рамках безпекових заходів представники СБУ проводять огляд території та окремих приміщень, заходять до помешкань, офісів, перевіряють місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо для виявлення заборонених до обігу предметів, крім того, будь-кого, хто знаходиться на території урядового кварталу можуть зупинити для перевірки.

Також в СБУ попереджають, що під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години. Наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян".

Документи мають бути у всіх!

Нагадаємо, в Україні триває активна мобілізація і з набуттям чинності нового закону абсолютно всі чоловіки призовного віку від 18 до 60-ти років повинні мати при собі документи, а саме паспорт та військово-облікові документи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! В центрі Києва СБУ зупиняє людей і перевіряє авто! Що відбувається?

Нагадаємо, СБУ затримала доньку ексмера Полтави, яка працювала на "виборчий штаб" партії Путіна (фото).

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