Конюшні, ліси та навіть власна ППО: який вигляд мають елітні маєтки Путіна і скільки їх у диктатора

У диктатора є багато елітних маєтків по всій Росії.

У російського диктатора Путіна на папері є лише одна квартира на 77 квадратів. На ділі - з десяток резиденцій та маєтків, записаних на друзів чи державу. Журналісти-розслідувачі зафільмували черговий комплекс у Карелії, яким користується дикатор. І хоч буває він там нечасто, скромністю ця резиденція не відзначається, як і інші палаци російського диктатора.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Резиденція розміром з Монако - що відомо про черговий маєток Путіна

Журналісти виявили чергову резиденцію Путіна розміром із Монако. Майже 4 квадратних кілометри із лісами навколо, загородженнями, озером, форелевим господарством та трьома будинками.

Про її існування журналісти-розслідувачі знали вже давно. Утім лише зараз, через 10 років від початку будівництва, центр "Досьє", який спонсорує Михайло Ходорковський, таки зміг нарешті відзняти її з повітря.

Маєток Путіна

Резиденція відрізняється від інших хоромів Путіна. Три будинки на території виконані у сучасному стилі. Всередині оселя оздоблена напівдорогоцінним камінням. Є приватна альтанка із видом на водойму і навіть чотириметровий водоспад, який має нагадувати старіючому вбивці про плинність часу.

Маєток Путіна

Ця земля мала би бути заповідною. Однак нині тут захищають не природу, а Путіна. Від сторонніх очей та потенційних загроз. Навколо резиденції – паркани із камерами. Із початком повномастабного вторгнення тут з'явився ще й величезний насип. Найімовірніше - для системи ППО.

Маєток Путіна

Показово, що документально усе майно оформлено на Юрія Ковальчука, путінського друга-мільярдера ще з юнацьких часів. До слова, так само на друзів Путіна оформлені і більшість резиденцій та комплексів

В останній декларації Путіна були лише квартира на 77 квадратів, гараж на 18 квадратів, машини ГАЗ-м21, "Нива" і автомобільний причеп "Скіф". І 54 з мільйонів рублів на депозитах.

Маєток Путіна

Інші маєтки кривавого диктатора Путіна

Крім Карельської резиденції у Путіна є ще будинок на Валдаї. Його звели 2003. А 2005 переробили, бо путіну не сподобався сучасний інтер'єр і він просив палац, як у Петербурзі, розповіло видання "Проект".

Поруч із цією резиденцією є дерев'яний терем для Кабаєвої, невеликий канал із причалом, палацовий сад та траса для картингу. Оскільки Путін регулярно буває тут, то цей палац перебудовують найчастіше.

Маєток Путіна

Ще одна обитель диктатора – палац у Геленджику, розслідування про яке робили прибічники Навального. Це одна із найбільших фазенд, розміром із 39 князівств Монако. А збудований він так, щоб до нього не можна підібратися ні землею, ні морем, ні повітрям. А на території є порт, охорона, церква, і навіть власний прикордонний пункт.

"Царське село" Путіна

Інший відомий об'єкт – "царське село" у у підмосковному Ново-Огарьові. Там же знаходиться і резиденція, на території якої є конюшня, басейн, спортзал і окремий будинок для офіційних прийомів. А ще храм та вертолітний майданчик. Додатково через підставних осіб та закордонні офшори Путін там скупив ділянки та будинки навколо своєї резиденції та роздав їх родичам.

Літня резиденція Путіна у Сочі

Літньою резиденцією Путіна вважається "Бочаров ручей" у Сочі. Є у його розпорядженні й інша "Рів’єра". Постійно готова прийняти Путіна "Русь" у Тверській області, Константинівський палац у Ленінградській області, санаторій "Волзька скеля" в Самарській області, резиденція "Сосни" в Красноярському краї та гірськолижний комплекс в Місячній поляні на Адигеї.

"І цей список не вичерпний. Бо будь-який маєток чи ділянку у Росії можуть забрати для Путіна, якщо той раптом захоче ними заволодіти. У диктатора, звісно, розповідають, що елітні маєтки – просто вигадка. Мовляв, жодного стосунку, до такого майна Путін не має. Натомість за підрахунками іноземних експертів – реальна вартість його статків та майна сягає 200 мільярдів. І це при офіційній зарплаті у трохи більше, аніж 10 тисяч доларів", - зауважує Олександр Романюк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Резиденція розміром із Монако! Розслідувачі знайшли десяток маєтків Путіна

Раніше ТСН.ua писав про нову супер’яхту Путіна, яку обслуговує компанія, що будує кораблі для НАТО.

Судно розслідувачі знайшли у Стамбулі. Йдеться про 71-метрову яхту Victoria і 38-метровий човен Orion, який її супроводжує. Наразі загальновідомий флот Путіна налічує вже 10 кораблів.

Читайте також: