Кордон під контролем: на межі з Білоруссю бійці тероборони вчилися затримувати диверсантів

Вони переконують, що кордон з Білоруссю під контролем. Однак, тут щодня відпрацьовують різні сценарії, щоби будь-якої миті дати відсіч ворогу.

Цього разу він був уявний. Як протидіятимуть реальному - у сюжеті ТСН.

Бійці тероборони міркують, як найліпше дістатися до ворога. Тим часом їхні чотирилапі помічники ледве втримуються, бо уже хочуть його шукати. Хоча це лише навчання, але тут усе по-справжньомку. Перед пошуком ймовірних диверсантів військові перевіряють і зброю, і рації.

За вигаданим сценарієм, група переодягнених диверсантів пробралася до однієї з позиці бригади, аби їх затримати, військові діляться на дві групи. "Вийшли на рубіж вогневої підтримки. Перша група. Друга - зайшла з фланга на рубіж штурму", - каже командир роти "Тренер".

Діяти треба злагоджено та вкрай обережно, бо противник встиг втановити міни та розтяжки. Ворога знешкоджують, а декого забирають у полон.

За іншим сценарієм, четверо чоловіків, переодягнених в однострій української армії, розклали сигнальні вогнища для висадження десанту поблизу одного із прикордонних селищ. Тоді, як уже звично для росіян, взялися тікати. Але недалеко. "На уявному аеродромі, де мав висадитися десант, було проведено знешкодження групи диверсантів, які готували плацдарм для висадки десанту", - каже командир взводу з позивним "Ворон".

Поки військові знешкоджували уявних диверсантів, рятувальники приборкували справжній вогонь. "Провели оперативне розгортання, провели розвідку, подали вогнегасники, пожежу локалізовано і ліквідовано", - каже рятувальник Дмитро Денисюк.

Такі батальйонно-тактичні навчання на білоруському кордоні влаштовують щодня. Військові запевняють, що ворог не пройде. Якщо і спробує, жартують, йому не позаздриш.

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