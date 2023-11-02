Кордон з Польщею можуть заблокувати: чому виникла загроза і хто не виїде з України

Кордон України з Польщею ризикує опинитися заблокованим аж до нового року через плани польських перевізників уже 3 листопада розпочати там страйк. Чого вимагають перевізники, хто не зможе виїхати з України і яка позиція Києва – читайте на ТСН.ua.

Перекриття кордону з Польщею – яка причина

Міжнародна транспортна асоціація України повідомила 30 жовтня, що всі виїзди до Польщі можуть опинитися перекритими до кінця 2023 року у зв’язку зі страйками польських перевізників, початок яких запланований на 3 листопада. Як уточнив згодом речник ДПСУ Андрій Демченко, польські перевізники планують блокувати роботу лише одного пункту пропуску – "Корчова"-"Краківець".

Вимоги польських перевізників:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

не дозволяти реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії – не на території ЄС;

створити окрему чергу в Є-черзі для авто на європейських номерах;

створити окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи "Шлях".

Реакція України на блокування польського кордону

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач заявив, що такі страйки і блокування, які плануються поляками, шкодять усім: і українським, і польським перевізникам. Він також заявив про готовність до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн.

У міністерстві також заявляли про плани провести зустріч з Директоратом Єврокомісії, щоб напрацювати спільні рішення, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.

Вантажівки в черзі на кордоні з Польщею / Фото: PAP

Як повідомив посол України в Польщі Василь Зварич, дипломатичне відомство звернулося з офіційною нотою до польського МЗС із проханням вжити заходів, аби не допустити блокування чи обмеження руху кордон.

"Ми сподіваємося, що польська влада зуміє досягти порозуміння з потенційними протестувальниками, щоб уникнути блокування кордону. Адже такі погрози протестувальників блокувати рух в пунктах пропуску зовсім не допомагають іміджу Польщі, а також тим польським підприємцям, які беруть участь чи мають намір брати участь у проєктах з відбудови України", – висловився Зварич.

Згодом Деркач повідомив ТСН.ua, що тривають робочі консультації з представниками Мінінфраструктури Польщі. Вони не підтримують протест та "надіслали протестувальникам відповідну інформацію із закликом не блокувати кордон". Заступник міністра додав, що Україна паралельно проводить перемовини із профільним директоратом Єврокомісії.

Вимоги польських перевізників нереалістичні

За словами Деркача, вимоги польських перевізників є переважно нереалістичними. Зокрема, це стосується вимоги повернутися до системи видавання дозволів для роботи у ЄС українським перевізникам. Адже між Україною та ЄС до кінця червня 2024 року діє угода про лібералізацію вантажних перевезень, згідно з якою українські перевізники їздять без дозволів у країнах ЄС.

"Тут важливо розуміти, що угода діє у два боки – тобто що наші перевізники їздять без дозволів, що європейські перевізники їдуть до України з такими ж умовами. Тобто скасувати дію угоди на рівні уряду Польщі просто неможливо", – пояснив заступник міністра інфраструктури.

Ситуація на кордоні ускладнився: поляки висувають незрозумілі умови

Він також розповів, що українські перевізники здебільшого здійснюють перевезення з України і назад, а не між країнами Європи. Тому ці перевізники "жодним чином не можуть здійснювати впливу на вантажні тарифи, обвалюючи їх, як дехто намагається стверджувати".

Деркач назвав дивною вимогу польських перевізників посилити правила перевезення за ЄКМТ, а запровадження окремої черги назвав нечесним і щодо українських, і щодо перевізників інших країн. Щодо вимоги відкрити систему "Шлях" для польських перевізників, то заступник міністра повідомив, що цим перевізникам не потрібно реєструватися у системі.

Блокування кордону – сценарії подій

Співзасновник Міжнародної транспортної асоціації України Ігор Оверко розповів у коментарі ТСН.ua., що якщо посадовці не знайдуть компроміс і польські перевізники заблокують кордон, не виключено, що там буде тимчасовий колапс.

"У нас у країні війна, ми навіть не можемо зробити жодних акцій протесту", – зауважив Оверко.

Він також пояснив, чому польські перевізники хочуть влаштувати страйк:

"Вони постійно чогось вимагають. Це робиться для того, щоб обмежити українського перевізника, щоб перетягнути до себе на роботу українських водіїв".

Хто не зможе виїхати до Польщі в разі блокування кордону

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін висловив думку в коментарі для ТСН.ua, що в разі страйку до Польщі не зможуть виїхати лише вантажівки.

"З досвіду попередніх страйків можна сказати, що перешкод для легкового та пасажирського транспорту не було. Це стосувалось тільки вантажних автомобілів. Сподіваюсь, що цього разу страйк не відбудеться, але ризик високий", – розповів Балін.

Страйк польських перевізників 2022 року / Фото: facebook/Мустафа Найєм

Оверко також сподівається на те, що поляки пропускатимуть легковий та пасажирський транспорт.

"Страйки були і раніше. Перекривали рух на один-два дні переважно в пункті пропуску "Ягодин". Взагалі є інформація, що цього разу вони передумали, але все ж таки побачимо, як будуть розгортатись події", – сказав співзасновник Міжнародної транспортної асоціації України.

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