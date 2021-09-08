Кордони поліції і перекриті дороги: у Парижі судять терористів, через яких у терактах 2015 року загинуло 130 людей

Вердикт очікується наприкінці травня 2022 року.
У Парижі сьогодні за посилених заходів безпеки стартує історичне слухання - суд над підозрюваними у терактах 2015 року. Тоді загинуло 130 людей. На лаві підсудних 20 підозрюваних, а позивачів - 1800.
Про справу з Парижа спеціально для ТСН Марія Єщенко.
На цей день дуже чекали родичі загиблих і постраждалі. Немає парижанина, який би не пам’ятав, де знаходився у той трагічний вечір 13 листопада 2015 року, коли у французькій столиці розстріляли 130 людей і поранили ще понад 400.
«Думаю, добре, що цих людей нарешті судитимуть, і що ми знову говоримо про ті страшні події. Ми не повинні забувати», - каже парижанка Аріан.
Для слухань у паризькому Палаці правосуддя збудували спеціальну залу площею 700 м2. Заходи безпеки безпрецедентні — весь квартал довкола перекрили, стягнули десятки поліцейських машин. Впродовж наступних дев’яти місяців свідчення даватимуть близько трьох сотень людей, поміж них як постраждалі, так і родичі загиблих, поліцейські, лікарі, рятувальники, політики, поміж яких і Франсуа Олланд.
Суд має нарешті підвести риску під подіями, які шокували Францію 6 років тому, каже міністр юстиції.
«13 листопада 2015 року занурило Францію в суцільний жах. Час розділився на до і після. Ті події стали частиною нашої історії та нашої колективної пам'яті. І правосуддя не може відставати», - зазначає міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті.
На лаві підсудних — 14 осіб, ще шістьох судять заочно. Усіх підозрюють у причетності до організації терактів, а це і постачання зброї, і надання житла, виготовлення фальшивих документів й інша логістика. Лише один з підсудних — Салах Абдеслам — джихадист-смертник, чий пояс з невідомих причин не вибухнув коло стадіону «Стад де Франс» у той вечір. Терорист вже відбуває 20-річний срок в одиночній камері за напад на поліцейських у Бельгії, де він переховувався після паризьких терактів. З моменту арешту він мовчить і не співпрацює зі слідством.
Його брат разом з іншими смертниками підірвав себе на одній з паризьких терас, перед цим розстрілявши близько сорок людей на терасах ресторанів і барів кварталу. Інша група смертників взяла у заручники глядачів концерту у концертній залі «Батаклан», де за вечір було вбито 90 людей. Для тих, хто вижив, цей травматичний досвід не минув безслідно.
«У мене напевне був посттравматичний синдром. Постійна тривожність, погане самопочуття, депресія - мусив звернутися до психотерапевта», - каже один із тих, хто вижив.
Для родичів загиблих і тих, хто вижив у терактах, судовий процес зможе нарешті відповісти на численні запитання щодо вечора терору 13 листопада.
Вердикт очікується наприкінці травня 2022 року.