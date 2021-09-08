Кордони поліції і перекриті дороги: у Парижі судять терористів, через яких у терактах 2015 року загинуло 130 людей

Кордони поліції і перекриті дороги: у Парижі судять терористів, через яких у терактах 2015 року загинуло 130 людей

Вердикт очікується наприкінці травня 2022 року.

У Парижі сьогодні за посилених заходів безпеки стартує історичне слухання - суд над підозрюваними у терактах 2015 року. Тоді загинуло 130 людей. На лаві підсудних 20 підозрюваних, а позивачів - 1800.

Про справу з Парижа спеціально для ТСН Марія Єщенко.

На цей день дуже чекали родичі загиблих і постраждалі. Немає парижанина, який би не пам’ятав, де знаходився у той трагічний вечір 13 листопада 2015 року, коли у французькій столиці розстріляли 130 людей і поранили ще понад 400.

«Думаю, добре, що цих людей нарешті судитимуть, і що ми знову говоримо про ті страшні події. Ми не повинні забувати», - каже парижанка Аріан.

Для слухань у паризькому Палаці правосуддя збудували спеціальну залу площею 700 м2. Заходи безпеки безпрецедентні — весь квартал довкола перекрили, стягнули десятки поліцейських машин. Впродовж наступних дев’яти місяців свідчення даватимуть близько трьох сотень людей, поміж них як постраждалі, так і родичі загиблих, поліцейські, лікарі, рятувальники, політики, поміж яких і Франсуа Олланд.

Суд має нарешті підвести риску під подіями, які шокували Францію 6 років тому, каже міністр юстиції.

«13 листопада 2015 року занурило Францію в суцільний жах. Час розділився на до і після. Ті події стали частиною нашої історії та нашої колективної пам'яті. І правосуддя не може відставати», - зазначає міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті.

На лаві підсудних — 14 осіб, ще шістьох судять заочно. Усіх підозрюють у причетності до організації терактів, а це і постачання зброї, і надання житла, виготовлення фальшивих документів й інша логістика. Лише один з підсудних — Салах Абдеслам — джихадист-смертник, чий пояс з невідомих причин не вибухнув коло стадіону «Стад де Франс» у той вечір. Терорист вже відбуває 20-річний срок в одиночній камері за напад на поліцейських у Бельгії, де він переховувався після паризьких терактів. З моменту арешту він мовчить і не співпрацює зі слідством.

Його брат разом з іншими смертниками підірвав себе на одній з паризьких терас, перед цим розстрілявши близько сорок людей на терасах ресторанів і барів кварталу. Інша група смертників взяла у заручники глядачів концерту у концертній залі «Батаклан», де за вечір було вбито 90 людей. Для тих, хто вижив, цей травматичний досвід не минув безслідно.

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«У мене напевне був посттравматичний синдром. Постійна тривожність, погане самопочуття, депресія - мусив звернутися до психотерапевта», - каже один із тих, хто вижив.

Для родичів загиблих і тих, хто вижив у терактах, судовий процес зможе нарешті відповісти на численні запитання щодо вечора терору 13 листопада.

Вердикт очікується наприкінці травня 2022 року.

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