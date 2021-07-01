Кореспондентку ТСН з COVID-сертифікатом про щеплення невизнаними в Європі вакцинами впустили до Франції: як це вдалося

Кореспондентку ТСН з COVID-сертифікатом про щеплення невизнаними в Європі вакцинами впустили до Франції: як це вдалося

Європа визнає лише щеплення AstraZeneca , які вироблені в Європі і Британії.

Відсьогодні у ЄС запрацювали паспорти вакцинації і пересуватися у межах Євросоюзу його громадяни, які вже отримали два щеплення, можуть безперешкодно. А от чи пускають до Європи із українським сертифікатом про вакцинацію - ТСН вирішила перевірити нас собі, за допомогою експерименту.

Кореспондентка Яна Слєсарчук вирушила до Франції зі свіжим негативним ПЛР-тестом та сертифікатом про щеплення доступними в Україні вакцинами. Наша журналістка вже отримала дві дози AstraZeneca, щоправда першу виробництва Індії, іншу від корейського виробника. Але у ЄС ухвалено рішення про визнання кількох вакцин: AstraZeneca - одна з них, але в документах тамтешніх регуляторів йдеться про виробництво лише в Європі та Британії.

Утім всі побоювання були марними. Яна змогла успішно сісти на літак у аеропорті «Бориспіль» і вже в Парижі пройти паспортний контроль. Там їй не довелося показувати сертифікат взагалі, але запитали про тест, який довелося показати. Також у літаку всім пасажирам довелося заповнювати декларацію, де потрібно вказати важливу причину перебування у Франції.

Тим, хто пробує повторити маршрут, Яна рекомендує, щоб у сертифікаті вказували не назву вакцини, а саме AstraZeneca з вказаним місцем виробництва. Це підвищує шанси заїхати до країни ЄС.

Експеримент ТСН: чи прийняли український сертифікат вакцинації в паризькому аеропорту

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