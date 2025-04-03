Корки на Південному мосту у Києві будуть вічно: експерт пояснив, що не так з переправою

Південний міст у Києві на вічному ремонті

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У Києві новий скандал з Південним мостом, який три роки під час війни був закритим для проїзду цивільного автотранспорту. Рух автомобілів з лівого на правий берег відкрили лише нещодавно, у березні. Але кияни не довго раділи, бо саме на цій частині переправи дорожні служби розпочали ремонтні роботи.

За три роки війни, містяни неодноразово помічали на Південному мості ремонтників, які там несподівано з’являлися і раптово зникали. Які роботи вони виконували — достеменно невідомо, але дуже ймовірно, що їх не завершили, якщо знову повернулися з ремонтом.

Тепер столичні водії змушені стояти в заторах на переправі по 1-2 години. У Мережі ширяться обурливі відео, де автовласники дорікають міській владі і цікавляться, чому за три роки, поки міст був закритий для проїзду, на ньому не виконали всі необхідні ремонтні роботи.

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Південний міст на вічному ремонті

За словами Дмитра Беспалова, експерта з транспортного планування, на жаль, постійні ремонти на Південному мосту будуть тривати ще довго. Фактично, вони продовжують життя переправі, про що фахівці зазначали ще десять років тому.

Експерт додає, технічний стан Південного мосту — обмежено працездатний. Це четвертий стан аварійності таких споруд. Південному мосту вже не багато залишилося до критичної межі, хоча він має статус «наймолодшого» у Києві, бо був введений в експлуатацію у грудні 1990 року. Перехід подібних споруд зі стану в стан, відбувається в геометричній прогресії. Тому він може досить швидко там опинитися.

«Південний міст доведеться весь час ремонтувати. Так сталося через певні конструктивні особливості споруди і особливості експлуатації мосту. Південний, як будь-який позакласний міст, є унікальним, і має унікальну схему будівництва, але у ній є деякі недосконалості. Тобто повторно за такою схемою будувати міст ніхто вже не буде, бо є багато недоліків. Все це накладається на дуже погану експлуатацію мосту. На жаль, ми не дбаємо про ці споруди належним чином — не чистимо дренажі, не ремонтуємо завчасно деформаційні шви та інші конструкції, а це призводить до серйозних проблем», — розповідає ТСН.ua Дмитро Беспалов.

Південний міст у Києві і нескінченні корки

Перенавантаження трафіком

Фахівець підкреслює, що Південний міст — транзитний, тобто пропускає через себе увесь транзитний автомобільний трафік через Київ та річку Дніпро.

«Я не знаю, що там зараз з вагою трафіку, але раніше точно були проблеми саме з перенавантаженням на споруду. Все це в купі викликає такі негативні процеси на Південному мосту — його руйнацію, додаткові проблеми з гідроізоляцією і, власне, несе певну небезпеку», — продовжує експерт з транспортного планування.

Чому не ремонтували три роки

На запитання, чому Південний міст не ремонтували, коли він був перекритий на три роки під час війни, експерт зазначає наступне:

«Я можу припустити, що тут є дві причини. Перша — міст був перекритий для якогось стратегічного резерву і тут питання до військових: навіщо вони його перекрили та тримали напоготові для якихось процесів. Гадаю, що саме це виключало можливість заводити на міст цивільних будівельників. Міст не просто так був перекритий і його у цей період часу не можна було поставити на ремонт. Друга причина — ремонт мосту такого масштабу, це процес, який потрібно заздалегідь запланувати та підготуватися, а також мати на це гроші, провести відповідні тендери та інше. Це не швидко робиться, особливо за бюджетні кошти», — пояснює Дмитро Беспалов.

Постійна вібрація на мосту

Кажуть, що за час війни ремонтникам вдалося замінити деформаційні шви на Південному мосту. Усього їх на об’єкті 46 і більша частина була замінена ще до початку війни.

«З Південним мостом є проблеми і якщо на ньому замінили деформаційні шви, то боюся, що ремонтним бригадам доведеться все робити заново. Проблема в тому, що через особливість конструкцій мосту, він постійно вібрує і руйнує ці шви, а ще перетирає гідроізоляцію. Це відбувається через те, що сама конструкція мосту невдала», — пояснює експерт.

Регулювання руху вантажівок

Щоб вирішити ці проблеми, Південний міст потрібно по-іншому експлуатувати. Про це ще до війни точилися дискусії у КМДА. Південний міст унікальний тим, що він транзитний та поєднує два береги Дніпра. І саме великий потік транзитного транспорту, особливо вантажівок, перенавантажує його і поступово руйнує.

«Фахівці пропонували вирішити проблему вантажного трафіку на Південного мосту, за рахунок вивільнення від вантажівок його крайніх смуг. Пропонувалося організувати проїзд вантажного транспорту виключно біля лінії метро або ближче до середини мосту. Потрібно було все технічно організувати, адже у правилах дорожнього руху немає такого, що вантажівки повинні їздити по окремих смугах. Тож проблему так і не вирішили, бо столичні чиновники не наважились робити щось, що виходить за рамки їх повноважень. Їм, на жаль, простіше, щоб міст просто розвалився, аніж вони приймуть рішення, яке перевищуватиме їх повноваження», — розповідає Дмитро Беспалов.

Південний міст та кілометрові корки

Міст для експериментів

Перед війною дуже часто лунали пропозиції, щоб закрити Південний міст на рік і повністю його відремонтувати. Але тоді, на думку чиновників, це було проблематично зробити, адже через закриття Південного мосту Київ би захлинувся у заторах — хоча цього не сталося за три роки війни. Тому тоді вирішили «латати» міст невеличкими ділянками з тимчасовим перекриттям руху транспорту.

«Проблеми, які є на Південному мості, неможливо вирішити навіть за один рік його повного перекриття. Його частково перекривали, ще до коронавірусу та війни, залишаючи для проїзду лише одну смугу. Там велися масштабні ремонтні роботи, але вони не дали позитивних результатів. Фактично, дорожні служби там експериментували виконуючи різні види та технології ремонтів. На Південному мості, навіть клали литий асфальт, який нібито мав вирішити усі наявні проблеми, але він, на жаль, їх не вирішив», — каже Дмитро Беспалов.

Як вирішити проблему Південного мосту?

Тож за останні десять років Південний міст став своєрідною «чорною дірою», в якій зникають мільйони бюджетних коштів, а проблема залишається не вирішеною, бо переправа продовжує залишатися обмежено працездатною.

«Південний міст — це проблемний об’єкт інфраструктури. Загалом, столичні мости занадто перенавантажені, а особливо Південний –незначна ДТП на мості, і ми вже всі це відчуваємо. Якби не перевантаженість інших мостів у Києві, то проблеми Південного мосту можна було б владнати, наприклад, зменшити навантаження на нього. На жаль, за своєю схемою Південний міст не може виконувати обов’язки настільки навантаженого об’єкту. Його потрібно розвантажувати від трафіку. І тут питання, як це зробити? Що тоді навантажити — аварійний міст Патона, чи передаварійний Північний? Поки незрозуміло, тому, власне, ремонти на ньому буде тривати, а водії стоятимуть в корках», — підсумовує Дмитро Беспалов.

Ремонт став причиною величезних заторів

Що кажуть у «Київавтодорі»?

У комунальній корпорації «Київавтодор», підтверджують версію експерта. Там зазначають, що постійне збільшення транспортного навантаження на конструкції Південного мосту, призвело до деформації мостових елементів, зокрема асфальтобетонного покриття. Власне тому, на мосту продовжуються ремонтні роботи, бо на його справжню реконструкцію немає коштів.

«За висновками фахівців, міст потребує реконструкції з пристосуванням до сучасних норм і вимог, на що необхідно виділити значні кошти. Утім, поки немає змоги розпочати реконструкцію, дорожники не припиняють ті роботи, які дозволяють нормально використовувати споруду в умовах наявного навантаження», — повідомив у відповіді на запит ТСН.ua Олександр Павловський, т.в.о генерального директора КК «Київавтодор».

Замінили усі деформаційні шви

Посадовець інформує, що ремонтні роботи тривали на Південному мості і під час війни, а розпочались ще у 2016 році, коли було виконано капітальний ремонт мостового полотна на ортотропній плиті.

«З 2016 по 2023 роки тривали роботи по заміні деформаційних швів, які раніше взагалі не проводили. Так, на сьогодні, повністю замінено всі 46 швів. Саме деформаційні шви рятують міст від температурних переміщень. З 2024 року, спеціалізованим підприємством «Київавтошляхміст» — балансоутримувач споруди, розпочаті роботи, які тривають і сьогодні, на тротуарній частині споруди з правого на лівий берег. Дорожники оновлюють покриття, гідроізоляцію, перильну та бар’єрну огорожі, ремонтують систему водовідведення та фасадну частину залізобетонних конструкцій», — зазначає посадовець.

Що робитимуть на мосту

Олександр Павловський додає, що у цьому році заплановано виконати ремонт на правобережній естакаді «В» Південного мостового переходу. У рамках якого буде здійснено ремонт залізобетонної частини з влаштуванням нового гідроізоляційного шару та асфальтобетонного покриття.

«Одночасно, розроблено проєктну документацію для поточного ремонту Південного мосту, яким передбачається ремонт залізобетонної плити проїжджої частини мосту. Роботи на мосту частково було проведено у минулому році, а саме було відремонтовано мостове полотно у напрямку з лівого на правий берег», — підсумовує Олександр Павловський.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві частково відновили рух Південним мостом — Кличко

Дата публікації 12:26, 12.03.25 Кількість переглядів 188 Південний міст відкрито, але без нюансу не обійшлося: який дозвіл видали чиновники