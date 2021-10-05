Корнієнко повідомив, коли Рада може розглянути відставку Разумкова

Корнієнко прокоментував можливу відставку Дмитра Разумкова.

Перший заступник голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко заявив, що, імовірно, питання про відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова буде розглядатися цього четверга, 7 жовтня.

Про це заявив Корнієнко в кулуарах ВРУ.

За його словами, нардепи ще не розглянули внесення питання про відставку Разумкова до порядку денного. У разі, якщо парламентарі підтримають це, то можливо, 7 жовтня буде розглядатися відставка Разумкова.

"Ми ще не розглянули питання, про внесення до порядку денного сесії цього питання. Ми зараз після перерви це розглянемо, якщо буде підтримка зали, то можливо в четвер буде розглядатися питання про відставку голови Верховної Ради", - прокоментував Корнієнко.

Як відомо, 5 жовтня спікера парламенту Дмитра Разумкова вже відсторонили від ведення двох пленарних засідань Верховної Ради. У сюжеті ТСН.12:00 йдеться, що поки що засідання буде вести перший віцеспікер Руслан Стефанчук, адже сам Разумков вчора повідомив, що має 10 днів, щоб підготувати свій звіт і звіт рахункової палати, аби все було за регламентом.

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для запуску процесу відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Президент Володимир Зеленський вважає, що Дмитро Разумков має піти у відставку, тому що більше не є членом команди "Слуги народу" і "бачить своє особисте політичне життя".

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