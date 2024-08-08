Корогодський відповів, чи йде насправді в мери Києва: “У мене була розмова з Зеленським”

Бізнесмен, письменник, блогер Гарік Корогодський заявив, що збирається піти в мери Києва.

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua він розповів, що хотів взяти участь у перегонах ще 2019 року. Тоді, за його словами, це була ініціатива президента Володимира Зеленського.

“Я витратив якісь гроші під час війни на мерську історію. Це не грубі гроші, не мільйони, може тисяч 20 доларів я витратив на дослідження і на навчання. Я навчаюсь у філософів, в урбаністів, тобто я вивчаю роботу зсередини, щоб знати, що на мене чекає. Коли була фейкова кампанія, це був прикол, у мене не було навіть українського громадянства. Потім, п’ять років тому, 2019 року я хотів піти. У мене навіть була розмова з Зеленським, його була ініціатива, щоб я йшов у мери”, — розповів Корогодський.

За словами бізнесмена, як показало соціологічне дослідження, тоді в нього не було шансів на перемогу

“Можна було погратися, закатати ще якісь гроші, але не було шансів, бо в мене впізнаваність була в 2019 році серед киян 17 відсотків — це дуже мало проти Кличка. Найменша впізнаваність в мене серед дорослого покоління, серед наших життєлюбів. І навіть сьогодні я зробив дослідження — найменша впізнаваність у мене серед дорослих. Мій електорат — це молодь, але ж молодь не голосує, ми знаємо”, — розповів Корогодський.

Бізнесмен каже, що сьогодні він має всі шанси перемогти на виборах у другому колі. Термін Кличка закінчується 2024 року, однак виборів не може бути за воєнного стану.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ГАРІК КОРОГОДСЬКИЙ: “За ці слова я би вирвав Гордону язика!”. Усі подробиці у великому інтерв'ю

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