Король контрабанди Альперін та його спільниця навели шороху на митниці: що відомо про справу на десятки мільйонів збитків Україні

Справа про десятки мільйонів збитків державі, про масштаби цього злочину говорив навіть президент. Та все це набрало неочікуваного розмаху. Одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого в ЗМІ частіше називають королем української контрабанди, пішов до Європейського суду з прав людини — скаржитися на Національне антикорупційне бюро. Мовляв детективи затримали його без рішення суду. Європейський суд встав на бік антикорупціонерів.

Чи всі в НАБУ на боці своїх же детективів? Чому цю найгучнішу справу по контрабанді закрили? Які скандальні деталі та прізвища топ-посадовців фігурують у розслідуванні? У цьому розбирався проєкт Хапуга UA.

Справа Вадима Альперіна — одна з найгучніших в Україні. Проте за сім років і розслідування, і судової тяганини, ніхто і досі не поніс покарання за масштабний схематоз по обходу мита. Більше того, виглядає так ніби справу можуть “злити”. При цьому, крім відомого усім прізвища одеського бізнесемена, в ній є ще не менш вагомі фігури.

І одна з них — колишня директорка адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби, екс-заступниця начальника енергетичної митниці Аліна Скомарова, яка до всього цього ще й рідна сестра одного з топ-посадовців того самого Національного антикорупційного бюро, яке і розслідує справу Альперіна.

Аліна Скомарова

Детективи НАБУ у розслідуванні довели, що одеський бізнесмен Вадим Альперін організував злочинну схему, щоб не платити в повному обсязі мито. Фірми, пов’язані з Альперіним, імпортували товари за значно заниженою вартістю, використовуючи підроблені інвойси. Документи нібито виготовлялися в офісі бізнесмена, розташованому в бізнес-центрі “Сонячний” в Одесі.

“У серпні 2017 року почали періодично з'являтися публікації щодо можливого існування корупційної схеми в одній з регіональних митниць в Києві щодо товарів, які ввозить організована група людей з Одеси”, — розповідає детектив НАБУ Олександр Потребчук.

У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів. Митники відмовлялися приймати ці декларації. Проте згодом вартість товарів коригувалася, створюючи підстави для судових позовів, у яких фірми Альперіна успішно оскаржували дії митниці. У результаті товари ввозилися в Україну за заниженою митною вартістю, а компаніям ще й поверталися фінансові гарантії, сплачені при розмитненні.

“Інакше кажучи партія товару вартістю 10 мільйонів декларується вартістю в 1 мільйон. І, відповідно, в 10 разів зменшується розмір податків, які необхідно сплатити з партії цього товару. Відомості про товар, на наш погляд, вказувалися достовірні. Тобто, у нас є дані про товар, наприклад, взуття, кросівки. Чому звернули увагу на саме такий вид товарів? Тому що ми знаємо його вартість, можемо піти в магазин чи на ринок і купити кросівки. Так от, такий вид товару ввозиться нібито по документам вартістю 50 центів, тобто 15-20 гривень, що вже явно не відповідало дійсності. Ну, і таких прикладів багато”, — пояснює детектив НАБУ Олександр Потребчук.

Саме до цих процесів була напряму залучена і посадовиця Державної фіскальної служби Аліна Скомарова. Так говорять слідчі. На підтвердження цього — під час обшуків детективи знайшли листування між нею та самим Альперіним. Скомарова давала вказівки митникам, вказуючи, які саме порушення слід допускати при розмитненні товарів. І хоча офіційно за тим, що детективам вдалося точно встановити, бюджет України не отримав 63 млн гривень. Насправді ж, те скільки грошей пішло повз казну правоохоронці не беруться точно сказати.

“Це лише вершина. Це те, що вдалося документально підтвердити, обґрунтувати доказами станом на момент прийняття відповідних рішень. Скільки взагалі обороти злочинної організації важко уявити, і я навіть не хочу приблизно називати ці суми. Це дійсно сотні мільйонів гривень, можливо, і мільярди гривень”, — каже детектив НАБУ Олександр Потребчук.

Аліна Скомарова / Скриншот із відео

Цю справу НАБУ розпочало ще в 2017 році та завершило досудове розслідування у 2022. І у надійності обвинувачень детективи не сумніваються. Ось що відповіли нам на запит:

“Зібрано достатньо доказів, які дають підстави вважати, що учасники злочинної організації здійснювали махінації на митниці пов'язані із розмитненням імпортованих в Україну товарів, внаслідок чого державі завдано 63,8 млн грн збитків”.

Здавалося, з дня на день громадськість почує вирок, та замість цього рік тому справу закрили і зовсім не через те, що адвокати довели невинуватість обвинувачених, а за так званими правками Лозового.

“Сторона захисту заявила клопотання про про закриття даного провадження, посилаючись на відповідні норми Кримінального процесуального кодексу, відповідно до яких потрібно було звертатися за продовженням строку досудового розслідування, а це не було зроблено. Це формальні обставини, які витікають з того, що іноді законотворці не до кінця якісно формують нормативно-правові акти”, — розповідає адвокат Юрій Мельник.

Тож замість гучних посадок у справі, на яку НАБУ витратило кілька років, провадження фактично “злили”. А ключова фігурантка Аліна Скомарова вільно подорожує світом. На її сторінках в соцмережах повно фото і відео з екзотичних куточків світу.

Зрештою, у Вищому антикорупційному суді все ж одумались і тепер справу знову розглядають у першій інстанції. Проте до розгляду справи по суті ще не дійшли. Судді розгрібають вимоги закрити справу, а ще запити на пом'якшення для обвинувачених. Адвокат Скомарової, до прикладу, вимагав, аби їй повернули заставу у два млн гривень. ВАКС відмовив.

Загалом же про хід судових засідань експерт говорить про одне: справу “зливають”.

“Справа у будь-який спосіб процесуальний подовжується. Що означає “подовжується” в розумінні сленгу юридичного? Вчиняються усі юридично значимі законні дії, передбачені процесуальним законодавством, щоб термін, який надається на розслідування, розтягнути, а потім абсолютно законно не подовжити. Там доволі фахові адвокати, доволі гарні спеціалісти, але якщо ви мене попросите проаналізувати, то по всіх ознаках я скажу, що цю справу умисно затягують. Чому? Тому що є справи, які дуже швидко доходять до 290-ї і дуже швидко, по суті, передаються в суд і кожен день ставлять засідання”, — каже адвокат Олексій Шевчук.

Аліна Скомарова / Скриншот із відео

Та повернемося до родинної історії у цій справі про наймасштабніші махінації. Насправді сімейні зв'язки ключової фігурантки справи, яку, підкреслю, розслідувало НАБУ, із тоді ще звичайним детективом того ж НАБУ спливли майже одразу — у 2019 році. Коли суд міркував над запобіжним заходом, співробітник НАБУ Олександр Скомаров вирішив поручитися за свою сестру і звернувся до суду:

“Моїм боргом було те, щоб не допустити або спробувати законним шляхом не допустити процесуальної помилки, і людина, яка не тільки, яка ще є невинуватою в чиненні злочину згідно з усіма нормативно-правовими актами, а ще й не збирається нікуди втікати, не опинилася необґрунтовано в місцях попереднього ув'язнення”.

Вочевидь сестра для Олександра Скомарова і справді дуже важлива людина. Вони навіть проживають буквально у сусідніх будинках і в майже однакових за площею квартирах в одному з елітних столичних ЖК, де квадратний метр у нещодавно збудованих корпусах коштує від 1400 доларів. А вартість двокімнатних квартир площею 60 квадратних метрів у будинках раніше введених в експлуатацію та вже з ремонтом стартує від 140 тисяч доларів.

Та експерти переконані: така зацікавленість у захисті родички і несе ризик для розслідування, і те, що Скомаров заявив про процесуальну помилку — має насторожити.

“Саме тому він пішов брати на поруки сестру, бо він вважає, що немає достатніх підстав для того, щоб обирати найжорсткійший засіб запобіжний — це тримання під вартою його сестри.Тут виникає питання, а як він зміг з'ясувати можливість такої процесуальної помилки? Він ознайомився з матеріалами кримінального провадження, він поспілкувався з іншими учасниками підозрюваними, він поспілкувався з колегами НАБУ. Тобто він, по суті, сам себе публічно викрив, коли сказав, що я оцінив, я проаналізував, тут є процесуальна помилка, я пішов захищати сестру в такий спосіб. А як ти оцінив? Ти мав в принципі, як детектив НАБУ, якщо сталася така історія, максимально дистанціюватися від цієї історії, взагалі ніяк не наближатися”, — каже адвокат Андрій Потьомкін.

“В нас пані є родичкою детектива. Ну, по великому рахунку, якщо ми говоримо про правильний хід справи, то антикорупційна прокуратура мала би вже звернутися ще тоді по-правильному і відвести детектива. Детектив мав сам взяти самовідвід і відвестися, але ми бачимо, що він приходить і каже, що візьме на поруки”, — розповів адвокат Олексій Шевчук.

Звичайно про це ми запитали напряму у Олександра Скомарова, який тепер вже заступник очільника Головного підрозділу детективів НАБУ. І хоча спершу він погодився прокоментувати усі питання, та напередодні зйомки відмовився і попросив: “все у письмовій формі”.

У відповіді переконує, що всі матеріали брав із судового засідання. Проте питань не поменшало. Ключове, звісно, стосується конфлікту інтересів. Адже Олександр Скомаров отримав керівну посаду в НАБУ ще на етапі, коли йшло досудове розслідування справи по його сестрі. І фактично всі детективи так чи інакше були в його підпорядкуванні. Він наполягає — одразу ж написав рапорт:

“На той момент я юридично жодного відношення до цього кримінального провадження не мав. Воно перебувало в провадженні іншого органу досудового розслідування. І про юридичний конфлікт інтересів мова не могла йти, тому що я просто не був учасником цього кримінального провадження. Коли після всіх цих подій з 2021 року я став заступником керівника головного підрозділу детективів, то я одразу написав рапорт про наявний конфлікт інтересів, і керівництвом було його врегульовано шляхом обмеження мене в доступі до інформації щодо цього кримінального провадження, і воно там благополучно пішло до суду”.

Проте аналітики вважають, що окрім юридичних формальностей, існують серйозні ризики, що насправді впливати на розслідування Скомаров міг.

Аліна Скомарова / Скриншот із відео

“В НАБУ нещодавно висвітлювалася історія про нібито злив інформації заступником. Це людський фактор і завжди де є широкий людський фактор, там є широкі можливості для різних роду маніпуляцій”, — розповідає адвокат Юрій Мельник.

Не можна виключати і можливість того, що він міг отримувати важливу для захисту сестри інформацію.

“Ну, насправді є юридичний, формальний бік питання, а є фактичні обставини того, як детективи співвіснують один з одним. Вони залучають один одного до кримінального провадження. Бо вони фізично, 2, 3, 4, навіть 5 група детективів в великій справі, коли велика кількість обшуків, оглядок, вимог та інших процесуальних дій, і потрібно відвідувати судові засідання та інше, вони фізично не впораються ніколи, тому вони залучають колег. Десь офіційно, десь неофіційно, з наданням певних повноважень.Тому в будь-якому разі, навіть якщо він на раніших етапах не був учасником кримінального провадження, це зовсім не виключає того, що він в ході оперативно-розшукових заходів, навчання або інших публічних заходів не говорив, не взаємодіяв, жодним чином не контактував з детективами, які розслідують справу по його сестри. Так влаштовано всередині НАБУ. Вони між собою постійно взаємодіють, як єдиний організм”, — каже адвокат Андрій Потьомкін.

Коментувати такі ризики сам Олександр Скомаров відмовився, як і його сестра.

Звісно стверджувати, що у цій гучній справі, в якій фігурує сестра одного з топів НАБУ разом із бізнесменом, якого медіа називають королем контрабанди, про злив інформації на користь обвинувачених ми не можемо. Як і однозначно стверджувати про злив всього провадження у суді. Проте ризики, які існують, суспільство має знати, а правоохоронна система серйозно вивчати.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Король контрабанди Альперін та його спільниця навели шороху на митниці в Україні | Хапуга.UA

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