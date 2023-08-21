"Король контрабанди", ексчиновники та помічниця депутата: ТСН знайшла VIP-біженців на Лазуровому узбережжі

Поки в Україні триває війна, VIP-біженці насолоджуються життям на Лазуровому узбережжі.

На Лазуровому узбережжі Франції журналісти ТСН виявили родину колишнього керівника Одеської митниці Михайла Грібанова, який перебуває під санкціями РНБО. Там помітили зелений Porsche, оформлений на дружину ексмитника. Його ж теща розважається у Франції та Монако і водночас у соцмережах постить проросійські наративи.

Про це йдеться в ексклюзивному сюжеті журналістки ТСН Валерії Ковалінської.

Елітні автівки біля казино Монако

Лазурове узбережжя Франції. Під час повномасштабної війни представники політичної еліти та родини чиновників обирають Князівство Монако і міста поруч для життя й відпочинку.

За даними Червоного Хреста Монако, станом на липень цього року князівство підтримало 458 українських біженців. З них 260 залишилися в мікродержаві.

Біля казино в Монте-Карло журналісти помітили авто, яке належить Дмитру Давтяну. Він – співвласник інвестиційної групи, ексзаступник голови КМДА та син депутата Харківської міськради 7 скликання Олександра Давтяна. За кермом жінка, схожа на дружину Дмитра.

Авто з українськими номерами на елітному курорті / Фото: ТСН.ua

За даними ЗМІ, Олександр разом із родиною виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення.

Ексзаступник голови КМДА Давтян разом з родиною виїхав з України

Через 15 хвилин біля казино проїжджає ще одне авто з українською реєстрацією. Машина належить Ірині Марчук. Вона називає себе дизайнеркою суконь. В її доробку є найдорожча сукня в Україні за всю історію. На ній діаманти у 109 каратів, золото й камені Сваровські. Тепер вона реалізує свої сукні на Лазуровому узбережжі.

Як розважається родина ексмитника та "короля контрабанди"

Містечко Кап-д’Ай розташоване за три кілометри від Князівства Монако. Тут журналісти ТСН помітили Porsche за три мільйони гривень. Машина зареєстрована на Ірину Грібанову. Вона – дружина ексочільника Одеської митниці Михайла Грібанова. Авто придбали в Києві за місяць до повномасштабної війни.

Про Грібанова відомо, що 2020 року він очолив Одеську митницю, хоча 2012 року його підозрювали в контрабанді електроніки. Через два місяці після призначення 2020 року Грібанова знову затримали через корупцію. Тоді він заявляв, що це "була постановка", проте з посади керівника митниці його таки звільнили, а 2021 року внесли до списку РНБО як одного з "королів контрабанди".

Авто Грібанових біля елітної нерухомості

Де зараз Грібанов – невідомо, журналісти ТСН намагались поспілкуватися з його родиною, проте ті зачинилися в будинку.

Також поряд із будинком помітили автомобіль В’ячеслава Краснорудського – 32-річного брата дружини ексмитника. Також мати дружини в заборонених в Україні соцмережах хизується елітним відпочинком і постить антиукраїнські дописи.

ТСН зателефонувала Михайлу та Ірині Грібановим, аби отримати від них коментарі, але їхні телефонні номери вимкнені.

Теща Грібанова розважається в Європі, але активно підтримує Росію та війну проти України

Авто експомічниці депутата від ОПЗЖ на Лазуровому узбережжі

Також на Лазуровому узбережжі журналісти ТСН помітили Lexus, зареєстрований на Віту Любовецьку. Жінка – фінансова консультантка. За даними реєстру You Control, працювала помічницею нардепа забороненої ОПЗЖ Віктора Чорного. На своєму ютуб-каналі навчає налаштовувати мозок на позитив.

Журналісти ТСН зауважують, що VIP-біженці з України почали змінювати реєстрацію своїх автівок з української на іноземну, щоб їх було складніше визначити.

Нагадаємо, член ЦВК перед вторгненням виїхав до США і отримав 1,5 мільйона з держбюджету.

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