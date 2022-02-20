Король прянощів часник: чорний ферментований, ціни та рецепт незвичного десерту

Як зберігати часник взимку, щоб він не висихав / Pexels

Восени, кажуть продавці, більше купують український – на посадку та консервацію.

Зміцнює імунну систему і розріджує кров - часник - здавна називають королем прянощів. Про його цілющі властивості знали ще в стародавніх Греції та Римі. Бо містить багато вітамінів та корисних речовин. Скільки коштує часник тепер на базарах? Як із нього приготувати смачні десерти і що таке чорний ферментований часник, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 19 лютого 2022 року.

Часник: де вирощують чорний ферментований

Сергій Саранюк на Черкащині сортовий часник вирощує вже років із десять. Зібрати врожай планує - на початку липня. Залишки торішньої продукції та посадковий матеріал зберігаються в холодильній камері.

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А за дверима відбувається - магія. Часник - ферментований та підсушений. Почорнів без штучного підфарбовування. Є ще почищені зубчики. Та цілі головки. Такий часник популярний, зокрема, в азійських країнах. Його можна додавати до різноманітних соусів, піци, як приправу. Або ж смакувати як самостійну страву. До речі, додатково часник не підсолоджують. А ще цей часник дуже корисний. Зберігається такий чорний часник зо два роки. Кілограм коштує від восьмисот до тисячі чотирьохсот гривень за кілограм.

Часник: де продають та ціни

А на сумському ринку про чорний часник - ні сном ні духом. Везуть сюди часник аж із Китаю та Греції. Сумський теж є. Коштує стільки ж, як й імпортний. 100 гривень за кілограм. Продавці запевняють: вартість із - минулого року майже не змінилася. Але беруть його люди здебільшого поштучно.

Восени, кажуть продавці, більше купують український – на посадку та консервацію, бо ж китайський - у банках синіє й на грядках не росте. Натомість - його переважно беруть узимку для виготовлення так званої вітамінної бомби.

Часник: чим корисний та кому не можна їсти

Дієтологиня Марина Волкова погоджується: часник справді корисний - і український, і імпортний. Бо це - природний антибіотик. Він багатий на вітаміни та антиоксиданти

Утім, декому від його вживання краще відмовитися. Категорично не можна людям із загостренням шлунково-кишкового тракту – гастрити, холецистити, камені в жовчному, проблеми з нирками. Але й людям із міцним здоров'ям, зловживати часником не варто. Краще обмежитися кількома зубками на день.

Часник: рецепт незвичного десерту

Шеф-кухар кропивницької ресторації Василь Деревянко вирішив приготувати незвичну страву – часниковий брауні. Для цього десерту нам потрібно вершкове масло, шоколад, цукор звичайний, цукор ванільний, яйця, печений часник і мука пшенична. Головний інгредієнт - часник. Для пюре знадобиться 300 грамів.

Замочили - почистили його, запекли у травах потом спеції повибирали і часник перебили на блендер і через сито протерли. Шоколад і масло розтоплюємо на паровій лазні. Додаємо пюре із печеного часнику, борошно і заливаємо у форму. Поставимо на пів годинки на температуру 180 градусів за Цельсієм. Собівартість такої страви - 168 гривень.

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