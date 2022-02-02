Королева Єлизавета II має українське коріння: що розповіли Борису Джонсону під час екскурсії Софією Київською

Королева Єлизавета II має українське коріння: що розповіли Борису Джонсону під час екскурсії Софією Київською

Українська екскурсоводка розповіла про візит Джонсона до Софії Київської.

Під час свого візиту до України прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Софію Київську. Українські історики розповіли йому про те, що королева Єлизавета ІІ має і українське коріння.

Про це 2 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Джонсон цікавився постаттю Ярослава Мудрого та історією Софії Київської

Після перемовин у Маріїнському палаці Борис Джонсон у компанії президента України Володимира Зеленського та міністра культури Олександра Ткаченка відвідав Софію Київську. Їх супроводжувала екскурсоводка Ганна. Вона розповіла, що іноземний гість її приємно здивував, він цікавився історією та багато запитував про культову споруду.

"Все було дуже класно: легко і жваво. Одним з перших питань було – якою мовою тут велося богослужіння: чи це була грецька мова, чи латина", - каже екскурсоводка Софії Київської Ганна Городецька.

Чи справді королева Єлизавета Друга є прямою пра-пра-внучкою Ярослава Мудрого

Ганна також показала йому графіті на саркофазі Ярослава Мудрого. Воно єдине у Софії англійською мовою. Ганна Городецька розповідає, що Джонсон також цікавився постаттю князя Ярослава Мудрого та розпитував про династичні зв'язки.

Єлизавета ІІ є прапраправнучкою князя Ярослава Мудрого

Адже науковці знайшли зв'язок сучасних європейських монархій – від французької королеви Анни, доньки Ярослава Мудрого, до британської королеви – Єлизавети ІІ.

Кандидатка історичних наук Олена Ясинецька розповіла, що британська королева є прапрапраонучкою Ярослава Мудрого.

"В якомусь там 33-му поколінні можна прослідкувати цей прямий зв'язок. Це, звичайно, не означає, що Єлизавета ІІ - українка. Але це означає, що серед всіх цих династій і родоводів європейських наша ниточка і наша генеалогія дуже тісно пов’язана", - каже науковиця.

Екскурсоводка Ганна каже, що дані історичних досліджень про походження британської королеви Бориса Джонсона особливо не здивували.

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