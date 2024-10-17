"Королеві можна все!": стало відомо про нову аферу голови МСЕК на Хмельниччині

На Хмельниччині 49 прокурорів оформили інвалідність через корупційну схему голови обласної МСЕК Тетяни Крупи. Серед клієнтів "королеви, якій можна все", виявився і обласний прокурор. Масштаби корупційних схем депутатки та заслуженої лікарки України просто вражають.

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Прокурори з інвалідністю

Понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. Ймовірно, їм це вдалося зробити через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК, яку раніше викрили на незаконному збагаченні. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов. Він стверджує, що правоохоронці Хмельницької області знали про масштабну систему, адже могли бути "співучасниками корупційних схем". А виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців:

"При обшуку співробітниками Державного бюро розслідувань на робочому місці Т. Крупи у обласній МСЕК було знайдено 104 тисячі доларів, які у період 2-4 жовтня Крупа отримала з 30 громадян, тобто приблизно по 3-4 тисячі доларів з однієї особи за отримання свідоцтва про інвалідність".

За словами журналіста, суть схеми полягає в наступному: чоловік, дружина якого має групу інвалідності, оформлює собі догляд, і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. Проте і самі прокурори не цуралися оформлювати собі інвалідність. Корупційна схема працювала щоденно та масово, у порядку живої черги. Але чомусь корупційні схеми були викриті не місцевими правоохоронцями, а ДБР.

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Виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які самі все задокументували:

"Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Т. Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду О. Крупи (сина Тетяни Крупи)".

До речі, прізвища прокурорів з інвалідністю Бутусов також оприлюднив. З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор – Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури:

"Масштаби видачі інвалідних свідоцтв та пенсій у прокуратурі важко підрахувати, оскільки близькі родичі прокурорів, які не служили в прокуратурі, також оформлені інвалідами".

Справа не лише в мобілізації

Бутусов пояснив, що прокурори оформлювали групу інвалідності для себе не лише з метою уникнення мобілізації:

"Тут не в грошах справа – подивіться декларації цих 49, кожен прокурор області – це дуже заможна людина, вони усі мають десятки гектарів землі, квартири, будинки, машини, за рівнем статків прокурори знаходяться в Україні на рівні еліти. Але згідно з законодавством про працю, люди з інвалідністю мають перевагу при працевлаштуванні і при переміщенні з посади на посаду, їх значно складніше звільнити".

Крім того, це додаткова підстава, щоб не допустити переведення прокурора зі "своєї" області до якоїсь іншої "не такої зручної".

Свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар’єру у найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю.

Реакція Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора заявили, що підписали наказ про проведення службового розслідування:

"У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування. Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин".

Що цьому передувало?

Нагадаємо, що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже 6 млн дол. у різних валютах.

У Мережі одразу розлетілись відео та мемчики, головними героями яких стали горе-посадовці з Хмельниччини.

Далі більше. Під час обшуків чиновниця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві торби з пів мільйоном доларів через вікно. Оце б комусь таке щастя на голову впало. Також у посадовиці в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. дол., а ще низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у жінки знайшли майже 5 млн 244 тис. дол., 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси тощо. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

Ба більше, родині топчиновників належать чималі статки, елітна нерухомість – і не тільки в Україні, з десяток автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках.

"Королєва", якій "можно всьо", у якої гроші майже в кожному кутку квартири, – ще й членкиня депутатської фракції "Слуга народу" Хмельницької облради, головна лікарка КЗОЗ "Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи", Заслужений лікар України.

Згідно з декларацією за 2023 рік, за місцем основної роботи головна лікарка отримала 597 300 грн. Серед інших доходів – понад 15 млн грн та 70 тис. дол. готівкою. Якось не в’яжеться з тією картинкою, яку ми бачимо.

Крупу взяли під варту

Пізніше керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяні Крупі обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн. Примітно, що застава приблизно вдвічі більша за суму, яку у неї вилучили.

Нагадаємо, Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Їй інкримінують організацію фальшивих інвалідностей ухилянтам. Ба більше, ДБР вивчає списки "ухилянтів", знайдені у медикині. У документах зокрема зазначені прізвища та фіктивні діагнози. "Ухилянтів" тепер мають відшукати та перевірити. Якщо діагноз "куплений" з метою ухилення від військової служби, то чоловікам загрожуватиме від трьох до п’яти років.

А тепер згадаємо списки прокурорів з інвалідністю. Цікаво, чи хтось з них таки буде покараний, якщо їхні діагнози виявляться фальшивками?

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