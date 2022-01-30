Королівські плоди або "карфагенські" яблука: на що зважати, вибираючи гранати, та що з них приготувати

Королівські плоди або "карфагенські" яблука: на що зважати, вибираючи гранати, та що з них приготувати

Ці плоди називають вітамінною бомбою.

Їх називають королівськими плодами та "карфагенськими" яблуками. Гранати - джерело вітамінів і мікроелементів. Їхнє вживання здатне нормалізувати тиск та навіть покращити пам'ять.

Про те, на що зважати, вибираючи гранати, що з них приготувати і скільки щодня можна випивати гранатового соку, щоб не нашкодити - 29 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ

Продавці радять обирати ті, що червоні та з тонкою шкіркою плоди, а досвідчені покупці звертають увагу ще й на розмір плодоніжки.

Сорти гранатів відрізняються кольором зерняток і смаком. За кілограм нині правлять від 35 до 75 гривень.

Дієтологиня Ольга Гордієнко погоджується: гранати дійсно корисні. Їх їсти радить разом із кісточками та білими перетинками. Плоди містять, зокрема, вітамін С та антиоксиданти. Вони навіть здатні покращувати пам‘ять. А от гемоглобін не піднімають.

"Щодо заліза, яке місить гранат, воно для нас не дуже корисне, тому що ми його не можемо засвоїти в повній мірі. Якщо ми очікуємо, що гемоглобін підвищиться на 10 позицій, то ні гранат, ні гранатовий сік це зробити не може", - наголошує фахівчиня.

До того ж, людям із гастритом та виразкою шлунку від вживання цих плодів, каже дієтологиня, краще відмовитися.

ЩО ПРИГОТУВАТИ

З почищеного граната шеф-кухарка із Миколаєва Олена Дяченко пропонує приготувати страву азербайджанської кухні.

Для приготування м'яса у гранатовому вині і з гранатом необхідно підсмажити цибулю та шматочки яловичини. Потім усе залити келихом з гранатовим вином. Поки страва готується, спирти будуть випаровуватись. Наприкінці додати зерна граната, сіль та перець за смаком та тушити ще 5 хвилин.

Для імунококтейлю потрібно відварити лимони доки шкірка не стане м'якою. Потім засипати гранат, м'яту, імбир та мед. Щойно закипіло - вимикнути і поставити на кілька годин настоятися.

ГРАНАТОВИЙ СІК

На столичний гуртовому ринку пів літра гранатового фрешу коштує 100 гривень.

У супермаркеті за сік з Азербайджану у скляних банках - прямого віджиму неосвітлений - правлять по 120 гривень за літр. Гранатовий нектар обійдеться у 40 грн/0.95 л.

Дієтологиня Марта Лісевич зловживати соками не рекомендує. Тим паче - концентрованими фрешами. Їх краще розбавляти водою.

Як вибрати смачний гранат та що приготувати із його плодів

"Для здорових людей нома соку на день - це приблизно склянка 200-250 мілілітрів", - зазначає фахівчиня.

А от у складі нектарів вода уже є. Простими словами - це вода з фруктозою.

А ще дієтологиня попереджає: хоч як ретельно ви обираєте напої, краще їсти свіжі гранати. Від них користі буде найбільше.

Про те, як правильно вибрати хурму на базарі або виростити самому - у нашому матеріалі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Автори: Олена Лоскун, Олена Шворак, Лілія Родіна.