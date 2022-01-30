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Королівські плоди або "карфагенські" яблука: на що зважати, вибираючи гранати, та що з них  приготувати

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Королівські плоди або "карфагенські" яблука: на що зважати, вибираючи гранати, та що з них  приготувати

pixabay.com

Ці плоди називають вітамінною бомбою.

Їх називають королівськими плодами та "карфагенськими" яблуками. Гранати - джерело вітамінів і мікроелементів. Їхнє вживання здатне нормалізувати тиск та навіть покращити пам'ять.

Про те, на що зважати, вибираючи гранати, що з них  приготувати і скільки щодня можна випивати гранатового соку, щоб не нашкодити -  29 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ

Продавці радять обирати ті, що  червоні та з тонкою шкіркою плоди, а досвідчені покупці звертають увагу ще й на  розмір плодоніжки. 

Сорти гранатів відрізняються  кольором зерняток і смаком. За кілограм нині правлять від 35 до 75 гривень.

Дієтологиня Ольга Гордієнко погоджується: гранати дійсно корисні. Їх їсти радить разом із кісточками та білими перетинками. Плоди  містять, зокрема,  вітамін С  та антиоксиданти. Вони навіть здатні   покращувати пам‘ять. А от гемоглобін не піднімають.

"Щодо заліза, яке місить гранат, воно для нас не дуже корисне, тому що ми його не можемо засвоїти в повній мірі. Якщо ми очікуємо, що гемоглобін підвищиться на 10 позицій, то ні гранат, ні гранатовий сік це зробити не може", - наголошує фахівчиня.  

До того ж, людям із гастритом та виразкою шлунку від вживання цих плодів, каже дієтологиня, краще відмовитися. 

ЩО ПРИГОТУВАТИ

З почищеного граната  шеф-кухарка із Миколаєва Олена Дяченко пропонує приготувати страву азербайджанської кухні. 

Для приготування м'яса у гранатовому вині і з гранатом необхідно підсмажити цибулю та шматочки яловичини. Потім усе залити келихом з гранатовим вином. Поки страва готується, спирти будуть випаровуватись. Наприкінці додати зерна граната, сіль та перець за смаком та тушити ще 5 хвилин.

Для імунококтейлю потрібно відварити лимони доки шкірка не стане м'якою. Потім засипати гранат, м'яту, імбир та мед. Щойно закипіло - вимикнути  і поставити на кілька годин настоятися.

ГРАНАТОВИЙ СІК

На столичний гуртовому ринку пів літра гранатового фрешу коштує 100 гривень. 

У супермаркеті за сік з Азербайджану у скляних банках - прямого віджиму неосвітлений - правлять по 120 гривень за літр. Гранатовий нектар обійдеться у 40 грн/0.95 л.

Дієтологиня Марта Лісевич зловживати соками не рекомендує. Тим паче - концентрованими фрешами. Їх краще розбавляти водою.

Як вибрати смачний гранат та що приготувати із його плодів

Як вибрати смачний гранат та що приготувати із його плодів

"Для здорових людей нома соку на день - це приблизно склянка 200-250 мілілітрів", - зазначає фахівчиня.  

А от у складі нектарів вода уже є. Простими словами - це вода з фруктозою.  

А ще  дієтологиня попереджає: хоч як ретельно ви обираєте напої, краще їсти свіжі гранати. Від них користі буде найбільше.

Про те, як правильно вибрати хурму на базарі або виростити самому - у нашому матеріалі.

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Автори: Олена Лоскун, Олена Шворак, Лілія Родіна. 

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