Королівський ювілей: Єлизавета II стала першою британською монархинею, яка править 70 років

Про неї говорять як про клей, який тримає країну разом. 85% британців, свідчить опитування, ніколи і не знали іншого монарха.

Єлизавета ІІ стала першою британською монархинею, яка править вже 70 років. Це не лише найдовше правління в історії країни, а й одне з найтриваліших у світі.

Про те, як Єлизавета ІІ та її піддані відзначатимуть таку круглу дату, який подарунок королева зробила своїй невістці та чим здивувала під час публічної зустрічі - 7 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, напередодні Дня престолонаслідування королева Єлизавета II влаштувала прийом для місцевих громадських груп у Сандрингемському палаці.

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З усмішкою і жартами Єлизавета ІІ обговорювала рецепт страви, яку подавали на її коронації. Монархині тоді було 25, а от Анджелі Вуд, яка й допомагала створити рецепт знаменитих тарталеток - лише 19. Суміш курятини, каррі та абрикосів - Coronation сhicken, або ж "коронаційне курча" - так припало до душі британцям, що страва стала у країні класичною.

Це перше публічне приймання, яке Єлизавета ІІ відвідує від жовтня і перший ювілей правління без її чоловіка. У блакитній сукні, і з двома подарованими герцогом Единбурзьким платиновими брошками - вона почала відзначати "платиновий" ювілей.

Також Єлизаветі II подарували торт з символікою ювілею, приготовлений у місцевій пекарні. Торт Її Величність розрізати не стала, вона просто встромила ножа, а завершити процес надала змогу гостям.

"Думаю, я просто встромлю в нього ножа, а закінчить нехай хтось інший", — сказала королева.

Про неї говорять як про клей, який тримає країну разом. 85% британців, свідчить опитування, ніколи і не знали іншого монарха. А у своїй королеві знайшли багато визначних рис, каже оглядач.

"У випадку Єлизавети ІІ - це обов'язок, серйозність, почуття власної гідності, але і почуття гумору. Знаєте, вона була колись на засіданні Таємної ради з урядом, і в когось задзвонив телефон, і ця людина зніяковіла та вимкнула його. І вона каже: "О, Боже, сподіваюся, це був не хтось важливий!", - розповідає королівський історик Роберт Лейсі.

Привітання британська монархиня приймає вже кілька днів поспіль. Від 3 з 14 прем'єр-міністрів, які змінилися за час її правління. Від глав держав. І від багатьох людей - як з Британії, так і з інших країн. Її 70 років на престолі - це рекорд для Британії. І вже незабаром Єлизавета ІІ може перевершити і світовий рекорд - який встановив французький король Людовик XIV, який пробув на троні 72 роки і став королем ще 2-річною дитиною.

"Думаю, у неї є ще кілька років, і вона переможе французького Людовика XIV. Гадаю, багато в чому це заслуга сучасної медицини, але, на мою думку, також і те, що вона здорова жінка, яка дбала про себе, донедавна їздила верхи і жінка, яка настільки вірить у те, що має робити, що лишається на посту, і про регентсво не може бути і мови", - наголошує оглядач.

Який титул одержить невістка Єлизавети II коли принц Чарльз успадкує трон | Новини світу

Єлизавета ІІ до свого ювілею на престолі зробила несподівану заяву, яка стосується її невістки. Камілла-Паркер-Боулз, каже монахиня, має отримати титул королеви-консорта, коли її чоловік Чарльз таки успадкує трон. Друга дружина її сина, про нелюбов Єлизавети ІІ до якої свого часу писали багато таблоїдів, гідна такого титулу, запевняє монархиня. Королева Британії закликає підданих згодом підтримати і свого сина, і його дружину, які надалі служитимуть країні.

Поки що ж сама Єлизавета ІІ відповідає на привітання і готується до свят. Цілу низку урочистостей у країні проведуть на початку червня, бо тоді гарному настрою сприяє мінлива британська погода. Піддані отримають чотириденні вихідні, зможуть подивитися парад, концерти і відвідати святкові вечірки. А ще - зазирнути до місць, які королева справді вважає своїм домом - її резиденції Сандрінгем і Балморад будуть відкриті для відвідувачів.

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