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Коронавірус атакує з новою силою: фіксують лише важкі перебіги, тож до поліклінік потягнулися люди на вакцинацію 

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Коронавірус атакує з новою силою: фіксують лише важкі перебіги, тож до поліклінік потягнулися люди на вакцинацію 

Фото: pixabay.com

Минулого тижня в Україні зафіксували майже вполовину більше нових випадків інфікування коронавірусом, ніж позаминулого. До того ж реєструють переважно пацієнтів із тяжким перебігом захворювання.

Найпевніше, це вже початок осінньої хвилі захворювання на коронавірус. До того ж, на Буковині вже офіційно зареєстрували 5 випадків інфікування новим підвидом штаму Омікрон, йдеться в ТСН.19.30.

У коридорі поліклініки тільки й розмов про наближення нової хвилі «ковіду» серед киян, які прийшли вакцинуватися. «Нікуди не дівся. І я думаю, що у вересні буде більше захворюваності, буде більша черга, щоб зробити, то ми вирішили так, завчасно це все», - кажуть люди в черзі.

Світлана з чоловіком другою дозою щепилися майже рік тому. Нині прийшли по третю, або як її ще називають - першу бустерну.

Освітяни готуються до початку навчального року, для них вакцинація обов'язкова.

У київській поліклініці вакцинувати українців проти «ковіду» не припиняли ні на день. «Навіть 24 і 25 лютого в нас були пацієнти, які вакцинувалися від коронавірусної інфекції, і продовжують вакцинуватися. Можна сказати навіть, що останні кілька тижнів навіть є трошки підвищення рівня вакцинації», - каже заступниця директора Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Катерина Поштарук.

Водночас тут стало й більше хворих на «ковід». Українці масово мігрують з Європи, а там уже кілька тижнів поспіль серйозно зростає захворюваність. Це вже початок нової хвилі. В Україні показники не такі критичні, але, наприклад, минулого тижня у нас зафіксували вполовину більше випадків, ніж попереднього - близько 2 тисяч. Утім, це не означає, що українці не хворіють. Майже всіх, у кого підтверджений "ковід", доводиться шпиталізувати.

«Ми виявляємо лише важкі або середні випадки перебігу. Легкі випадки в більшості проходять без постановки діагнозу, тобто людина переносить усе на ногах», - переконує епідеміолог Ігор Кузін.

Тим часом коронавірус продовжує мутувати. Знайомі нам Дельту та Омікрон у Європі вже витіснив підтип останнього. В Україні офіційно зареєстровані 5 випадків - і всі на Буковині. Не має особливого клінічного перебігу, може викликати тяжкий перебіг у невакцинованих. Але водночас він здатний уникати імунної відповіді організму. Це означає, що навіть вакцинована людина може захворіти в легкій формі. І цей відсоток вищий, ніж було з іншими штамами.

Тож українців закликають вакцинуватися. В усьому світі визнали - це єдиний ефективний спосіб протидії коронавірусу. Минулого тижня в Україні дозволили колоти вже другий бустер. Поки лише людям старшим за 60 років і тим, хто має важкі супутні захворювання. Бо у них імунна відповідь із часом стає слабшою. Для цього використовують м-РНК вакцину "Пфайзер". Від рівня вакцинації напряму залежить те, чи прийде до України нова хвиля. А відтак і те, чи доведеться знову запроваджувати дотримання карантинних норм.

«Нам би дуже не хотілося повертати, бо ми розуміємо і певні безпекові питання, і те, що неможливо в повній мірі дотримуватися протиепідемічних обмежень, коли є пряма загроза життю. Але ми розуміємо, що відсутність карантинних обмежень може призвести до ще більшого навантаження на систему охорони здоров'я», - додає Кузін.

Поки що міркують лише щодо шкіл та місць розміщення внутрішньо переміщених осіб. Бо без маскового режиму вони можуть перетворитися на потенційні зони ризику для всіх, хто там перебуває.

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